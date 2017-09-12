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17:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко заинтересован в создании белорусско-индийского индустриального парка

Встреча президентов Беларуси и Индии Александра Лукашенко и Рама Натха Ковинда проходит 12 сентября в Нью-Дели в президентском дворце «Раштрапати-Бхаван».

Источник: Ежедневник.by

Президенты повторно обсудили важнейшие вопросы повестки дня и международного взаимодействия, которые подымались на прошедшей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В процессе переговоров с премьер-министром президент Александр Лукашенко внес идею создания научно-технологического индустриального парка на территории Республики Беларусь.

«Я предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси — на пути пересечения с востока на запад и с юга на север — научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими мировыми компаниями, если будет такое желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Евросоюза», — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

Беларусь готова предоставить индийским инвесторам наиболее выгодные условия и льготы, а Индия планирует стремительно увеличивать экономическое взаимодействие с нашей страной.

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