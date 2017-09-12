Лукашенко заинтересован в создании белорусско-индийского индустриального парка

«Я предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси — на пути пересечения с востока на запад и с юга на север — научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими мировыми компаниями, если будет такое желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Евросоюза», — передает слова Лукашенко его пресс-служба.