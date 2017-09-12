Лукашенко заинтересован в создании белорусско-индийского индустриального парка
Встреча президентов Беларуси и Индии Александра Лукашенко и Рама Натха Ковинда проходит 12 сентября в
Встреча президентов Беларуси и Индии Александра Лукашенко и Рама Натха Ковинда проходит 12 сентября в
Президенты повторно обсудили важнейшие вопросы повестки дня и международного взаимодействия, которые подымались на прошедшей встрече с
В процессе переговоров с
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Беларусь готова предоставить индийским инвесторам наиболее выгодные условия и льготы, а Индия планирует стремительно увеличивать экономическое взаимодействие с нашей страной.