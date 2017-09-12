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17:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор поручил ускорить реконструкцию сквера на Советской площади в Воронеже

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев ознакомился с ходом реконструкции Советской площади во вторник, 12 сентября. По плану завершение работ намечено на второй квартал 2018 года, однако глава региона поручил ускорить ход реконструкции.

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор поручил провести максимальный объем работ до 1 декабря 2017 года. Алексей Гордеев подчеркнул, что лично будет контролировать ход работ и посещать площадку первого числа каждого месяца.

Мы должны полностью открыть сквер к 1 мая 2018 года.
Алексей Гордеев



Реконструкцию сквера на Советской площади проводят в рамках программы по формированию городской среды. Первый этап работ стартовал в июне 2017 года, завершить его планируют 30 сентября. В сквере положат плитку, установят урны для мусора и светильников, малые архитектурные формы. Глава управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова сообщила, что сдерживающим фактором темпов строительства стал культурный слой в зоне работ.

Второй этап включает устройство асфальтобетонного покрытия, мощение плитки, установку малых архитектурных форм и светильников. В парке также посадят черемуху, клен, рябину, яблони, вейник и молинию голубую.

После реконструкции в сквере появятся зона фонтанов, парковка, общественный туалет, площадка для уличных видов спорта, детские площадки, зона ресторана и площадь для проведения городских праздников и фестивалей.

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