Губернатор поручил ускорить реконструкцию сквера на Советской площади в Воронеже

Губернатор поручил провести максимальный объем работ до 1 декабря 2017 года. Алексей Гордеев подчеркнул, что лично будет контролировать ход работ и посещать площадку первого числа каждого месяца.
Мы должны полностью открыть сквер к 1 мая 2018 года.
Реконструкцию сквера на Советской площади проводят в рамках программы по формированию городской среды. Первый этап работ стартовал в июне 2017 года, завершить его планируют 30 сентября. В сквере положат плитку, установят урны для мусора и светильников, малые архитектурные формы. Глава управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова сообщила, что сдерживающим фактором темпов строительства стал культурный слой в зоне работ.
Второй этап включает устройство асфальтобетонного покрытия, мощение плитки, установку малых архитектурных форм и светильников. В парке также посадят черемуху, клен, рябину, яблони, вейник и молинию голубую.
После реконструкции в сквере появятся зона фонтанов, парковка, общественный туалет, площадка для уличных видов спорта, детские площадки, зона ресторана и площадь для проведения городских праздников и фестивалей.