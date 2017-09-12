Губернатор поручил ускорить реконструкцию сквера на Советской площади в Воронеже





Реконструкцию сквера на Советской площади проводят в рамках программы по формированию городской среды. Первый этап работ стартовал в июне 2017 года, завершить его планируют 30 сентября. В сквере положат плитку, установят урны для мусора и светильников, малые архитектурные формы. Глава управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова сообщила, что сдерживающим фактором темпов строительства стал культурный слой в зоне работ.



Второй этап включает устройство асфальтобетонного покрытия, мощение плитки, установку малых архитектурных форм и светильников. В парке также посадят черемуху, клен, рябину, яблони, вейник и молинию голубую.