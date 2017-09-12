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17:53 (мск), источник: Publika.md

Влад Плахотнюк потребовал ужесточить контроль поставок продуктов в школах и детсадах

Лидер правящей партии Влад Плахотнюк требует ужесточить проверки в школах, детсадах и больницах.

Источник: Publika.md

Лидер правящей партии Влад Плахотнюк требует ужесточить проверки в школах, детсадах и больницах. Он сообщил, что получил письмо от родителей, которые жалуются на низкое качество продуктов, поступающих в учебные заведения. Глава ДПМ обратился в госучреждения, уполномоченные принять необходимые меры.

«Мы все хотим, чтобы ситуации с питанием детей как можно быстрее заметно улучшилась. Мы будем настойчиво добиваться наведения порядка, чтобы сберечь здоровье людей», — сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Председатель ДПМ также обратил внимание на плохое качество дорог. По словам Влада Плахотнюка, в стране достаточно средств на реабилитацию магистралей, но у профильных структур нет адекватных решений.

«В некоторых ситуациях, возможно, понадобятся поправки в законодательство, в других — придется увольнять тех, кто не справляется. Но совершенно точно, что мы сделаем все необходимое для изменения ситуации к лучшему», — заявил Влад Плахотнюк.

По данным Госадминистрации автомобильных дорог, работы по реабилитации идут на 11-ти национальных трассах.

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