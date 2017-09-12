Влад Плахотнюк потребовал ужесточить контроль поставок продуктов в школах и детсадах

Лидер правящей партии Влад Плахотнюк требует ужесточить проверки в школах, детсадах и больницах. Он сообщил, что получил письмо от родителей, которые жалуются на низкое качество продуктов, поступающих в учебные заведения. Глава ДПМ обратился в госучреждения, уполномоченные принять необходимые меры.



«Мы все хотим, чтобы ситуации с питанием детей как можно быстрее заметно улучшилась. Мы будем настойчиво добиваться наведения порядка, чтобы сберечь здоровье людей», — сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.



Председатель ДПМ также обратил внимание на плохое качество дорог. По словам Влада Плахотнюка, в стране достаточно средств на реабилитацию магистралей, но у профильных структур нет адекватных решений.



«В некоторых ситуациях, возможно, понадобятся поправки в законодательство, в других — придется увольнять тех, кто не справляется. Но совершенно точно, что мы сделаем все необходимое для изменения ситуации к лучшему», — заявил Влад Плахотнюк.



По данным Госадминистрации автомобильных дорог, работы по реабилитации идут на 11-ти национальных трассах.