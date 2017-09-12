Глава Крыма «нарезал» задач новому министру транспорта

— На данный момент четко обозначены три основных направления, куда необходимо приложить основные усилия министерства: Керченская паромная переправа, аэропорт «Симферополь», а также республиканское и внутригородское транспортное сообщение, — сразу расставил приоритеты Аксенов на первой встрече с Захаровым.

Глава Крыма сразу отметил, первые две позиции нуждаются лишь в дальнейшей поддержке, так как на нынешнем этапе не представляют никаких проблем, чего нельзя сказать о транспортном сообщении практически во всех муниципалитетах республики.