Глава Крыма «нарезал» задач новому министру транспорта
Игорю Захарову предстоит разобраться с внутригородским транспортным сообщением.
Игорю Захарову предстоит разобраться с внутригородским транспортным сообщением.
Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового министра транспорта РК. Им стал Игорь Евгеньевич Захаров.
— На данный момент четко обозначены три основных направления, куда необходимо приложить основные усилия министерства: Керченская паромная переправа, аэропорт «Симферополь», а также республиканское и внутригородское транспортное сообщение, — сразу расставил приоритеты Аксенов на первой встрече с Захаровым.
— Достаточно много компаний, которые не имеют своего автопарка,