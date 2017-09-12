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18:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Крыма «нарезал» задач новому министру транспорта

Игорю Захарову предстоит разобраться с внутригородским транспортным сообщением.

Источник: Комсомольская правда

Глава Крыма Сергей Аксенов представил нового министра транспорта РК. Им стал Игорь Евгеньевич Захаров.

— На данный момент четко обозначены три основных направления, куда необходимо приложить основные усилия министерства: Керченская паромная переправа, аэропорт «Симферополь», а также республиканское и внутригородское транспортное сообщение, — сразу расставил приоритеты Аксенов на первой встрече с Захаровым.

Глава Крыма сразу отметил, первые две позиции нуждаются лишь в дальнейшей поддержке, так как на нынешнем этапе не представляют никаких проблем, чего нельзя сказать о транспортном сообщении практически во всех муниципалитетах республики.

— Достаточно много компаний, которые не имеют своего автопарка, из-за чего приходится брать в наем частный транспорт, — подчеркнул Аксенов. — В свою очередь собственники автобусов стали жаловаться на владельцев предприятий, не выплачивающих им получаемую от государства компенсацию за перевозку льготных категорий граждан.

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