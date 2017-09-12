Госдеп пригрозил России и Китаю санкциями за содействие КНДР

По ее словам, США «признают», что «успех стратегии оказания давления будет зависеть от сотрудничества с международными партнерами, особенно с Пекином».

«Мы продолжаем работать с Китаем и Россией, чтобы улучшить режим соблюдения санкций (против КНДР), но еще многое предстоит сделать. Мы надеемся работать с Китаем и Россией для решения этого вопроса и будем продолжать диалог, как еще больше оказать давление на КНДР», — говорится в заявлении дипломата.

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Торнтон отметила, что США «ясно дали понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы будем использовать инструменты, которыми мы располагаем».

«Только в прошлом месяце мы ввели новые санкции против российских и китайских лиц и организаций, поддерживающих КНДР. Мы будем и впредь принимать меры на многосторонней и односторонней основе в целях пресечения незаконной деятельности Северной Кореи, где бы они ни находились», — заявила она.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.