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18:06 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп пригрозил России и Китаю санкциями за содействие КНДР

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. США и далее будут предпринимать меры против РФ и Китая, если они будут поддерживать КНДР, заявила и.о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон.

По ее словам, США «признают», что «успех стратегии оказания давления будет зависеть от сотрудничества с международными партнерами, особенно с Пекином».

«Мы продолжаем работать с Китаем и Россией, чтобы улучшить режим соблюдения санкций (против КНДР), но еще многое предстоит сделать. Мы надеемся работать с Китаем и Россией для решения этого вопроса и будем продолжать диалог, как еще больше оказать давление на КНДР», — говорится в заявлении дипломата.

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Торнтон отметила, что США «ясно дали понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы будем использовать инструменты, которыми мы располагаем».

«Только в прошлом месяце мы ввели новые санкции против российских и китайских лиц и организаций, поддерживающих КНДР. Мы будем и впредь принимать меры на многосторонней и односторонней основе в целях пресечения незаконной деятельности Северной Кореи, где бы они ни находились», — заявила она.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Петя Поросенко
А Васька слушает, да ест!
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