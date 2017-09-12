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18:25 (мск), источник: Publika.md

ДПМ готовит пакет законодательных поправок, чтобы военных на учения отправлял кабмин

Молдавская армия теряет деньги и навыки по вине главы государства. Так считают демократы, которые готовят пакет законодательных поправок, чтобы положить конец спорам об участии молдавских военных в международных миссиях. Такие решения будет принимать не президент, а кабмин.

Источник: Publika.md

«Мы теряем деньги и важные программы, предполагающие модернизацию вооруженных сил, из-за политических и геополитических решений господина Додона. Это недопустимо. Президент дошел до того, что угрожает военным наказаниями за то, что те выполняют свой долг», — заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

«Непонятно, почему мы всегда получаем отказ. Со дня инаугурации президента отказов было уже шесть. Армия, которая не участвует в учениях, слабеет. Президент страны — верховный главнокомандующий. Неужели главнокомандующему нужна слабая армия», — отметил примьер-министр Павел Филип.

Недавно Игорь Додон запретил молдавским военным принимать участие в маневрах Rapid Trident в Украине. Но 57 военнослужащих отправились на учения по решению кабмина.

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