ДПМ готовит пакет законодательных поправок, чтобы военных на учения отправлял кабмин

«Мы теряем деньги и важные программы, предполагающие модернизацию вооруженных сил, из-за политических и геополитических решений господина Додона. Это недопустимо. Президент дошел до того, что угрожает военным наказаниями за то, что те выполняют свой долг», — заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк.



«Непонятно, почему мы всегда получаем отказ. Со дня инаугурации президента отказов было уже шесть. Армия, которая не участвует в учениях, слабеет. Президент страны — верховный главнокомандующий. Неужели главнокомандующему нужна слабая армия», — отметил примьер-министр Павел Филип.



Недавно Игорь Додон запретил молдавским военным принимать участие в маневрах Rapid Trident в Украине. Но 57 военнослужащих отправились на учения по решению кабмина.