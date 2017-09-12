Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции

«Турция состоит вместе с нами в НАТО, мы по каждому отдельному случаю принимаем решение о том, какие вооружения мы экспортируем. Тут уже действует более ограничительное рассмотрение, но мы находимся в процессе общей борьбы с “Исламским государством” (террористическая группировка, запрещена в РФ), и мы должны в каждом случае взвешивать свое поведение», — сказала канцлер, отвечая на вопрос журналиста, когда же будут полностью запрещены поставки вооружений в Турцию.