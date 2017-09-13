Губернатор Воронежской области назвал проблемной ситуацию с подготовкой котельных ЮВЖД
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с начальником
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с начальником
Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к зимнему периоду тепловых сетей и котельных ЮВЖД в Лискинском муниципальном районе.
Зампредседателя правительства Виталий Шабалатов сообщил губернатору, что в 2017 году работы на котельных идут со значительным отставанием от
В 2016 году ЮВЖД не уложилась в установленные сроки по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, поскольку не смогла вовремя получить паспорта готовности на две котельные в Лискинском муниципальном районе. В марте 2017 года была подготовлена «дорожная карта», чтобы устранить замечания Ростехнадзора и подготовить объекты к очередному отопительному сезону. ЮВЖД должна была предоставить информацию о состоянии котельных и теплосетей, а также необходимоых финансовых средствах на их ремонт. Однако до сих пор заключение от ЮВЖД не получено.
Алексей Гордеев отметил, что в данном вопросе необходим конструктивный диалог. Со своей стороны Анатолий Володько заверил главу региона в том, что отопительный сезон в Лискинском районе в этом году сорван не будет.
Стороны договорились провести совещание в Лискинском муниципальном районе с участием Виталия Шабалатова и Анатолия Володько. Встреча предварительно намечена на 25 сентября.