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08:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области назвал проблемной ситуацию с подготовкой котельных ЮВЖД

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с начальником Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Анатолием Володько во вторник, 12 сентября.

Источник: govvrn.ru

Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к зимнему периоду тепловых сетей и котельных ЮВЖД в Лискинском муниципальном районе.

Зампредседателя правительства Виталий Шабалатов сообщил губернатору, что в 2017 году работы на котельных идут со значительным отставанием от плана-графика и есть опасение, что паспорта готовности не будут получены до 15 октября. Губернатор подчеркнул, что «ситуация с этими объектами ЮВЖД в последнее время носит проблемный характер» и вопрос необходимо решать, особенно связи с грядущей передачей котельных в муниципальную собственность.

В 2016 году ЮВЖД не уложилась в установленные сроки по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, поскольку не смогла вовремя получить паспорта готовности на две котельные в Лискинском муниципальном районе. В марте 2017 года была подготовлена «дорожная карта», чтобы устранить замечания Ростехнадзора и подготовить объекты к очередному отопительному сезону. ЮВЖД должна была предоставить информацию о состоянии котельных и теплосетей, а также необходимоых финансовых средствах на их ремонт. Однако до сих пор заключение от ЮВЖД не получено.

Алексей Гордеев отметил, что в данном вопросе необходим конструктивный диалог. Со своей стороны Анатолий Володько заверил главу региона в том, что отопительный сезон в Лискинском районе в этом году сорван не будет.

Стороны договорились провести совещание в Лискинском муниципальном районе с участием Виталия Шабалатова и Анатолия Володько. Встреча предварительно намечена на 25 сентября.

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