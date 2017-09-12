Дания объявила о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге
Министерство иностранных дел Дании заявило о закрытии генерального консульства в
Министерство иностранных дел Дании заявило о закрытии генерального консульства в
Начиная с января 2018 года
Изменения в структуре датских миссий за рубежом связаны с «глобальными тенденциями развития и запросами бизнес-сообщества».
Закрытие генконсульства в
На момент написания новости официальный сайт генконсульства Дании в России не доступен.
Коммерческие интересы Дании, которые ранее обрабатывал торговый офис в Атланте, с 1 января 2018 года будут обрабатывать другие датские дипмиссии в США.