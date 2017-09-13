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10:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев поручил министрам контролировать выплату зарплат бюджетникам Нижегородской области

Как сообщила на заседании правительства Нижегородской области министр финансов региона Ольга Сулима, приоритетами бюджетных расходов на трёхлетний плановый период 2018—2020 годов будут повышение заработных плат бюджетникам, строительство школ, поддержка семей с детьми и реализация жилищных программ.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, министр отметила, что среди основных направлений бюджетной политики — обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан, школьников, студентов и реализацию областных программ занятости населения, поддержки приоритетных отраслей экономики, поддержки сельскохозяйственного производства, а также малого бизнеса.

Губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший заседание, поинтересовался у главы регионального минфина, все ли «дорожные карты» вместе с министерствами социальных сфер удалось проанализировать на предмет обеспечения финансовыми ресурсами и доходят ли деньги на увеличение зарплат до бюджетных учреждений. Министр доложила, что уверена в том, что все дорожные карты будут выполнены. «В среднем мы по всем категориям выполняем целевые индикаторы», — заявила Ольга Сулима.

«В среднем, я знаю, я другое спросил. Я в поездках по области разговариваю с людьми, во время телевизионных эфиров получаю вопросы: почему повышение не такое, как ожидали? По каждому случаю разбираюсь. Может, руководители учреждений что-то недопоняли», — отметил Валерий Шанцев.

По итогам доклада, глава региона дал поручение профильным министрам строго контролировать, чтобы деньги доходили до рядовых сотрудников бюджетных учреждений. «Все должны почувствовать повышение и должны быть спокойны и спокойно работать», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что рост доходов бюджета Нижегородской области в2018−2020 годах запланирован на уровне 5−6% ежегодно.

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