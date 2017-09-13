Валерий Шанцев поручил министрам контролировать выплату зарплат бюджетникам Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, министр отметила, что среди основных направлений бюджетной политики — обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан, школьников, студентов и реализацию областных программ занятости населения, поддержки приоритетных отраслей экономики, поддержки сельскохозяйственного производства, а также малого бизнеса.

Губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший заседание, поинтересовался у главы регионального минфина, все ли «дорожные карты» вместе с министерствами социальных сфер удалось проанализировать на предмет обеспечения финансовыми ресурсами и доходят ли деньги на увеличение зарплат до бюджетных учреждений. Министр доложила, что уверена в том, что все дорожные карты будут выполнены. «В среднем мы по всем категориям выполняем целевые индикаторы», — заявила Ольга Сулима.

«В среднем, я знаю, я другое спросил. Я в поездках по области разговариваю с людьми, во время телевизионных эфиров получаю вопросы: почему повышение не такое, как ожидали? По каждому случаю разбираюсь. Может, руководители учреждений что-то недопоняли», — отметил Валерий Шанцев.

По итогам доклада, глава региона дал поручение профильным министрам строго контролировать, чтобы деньги доходили до рядовых сотрудников бюджетных учреждений. «Все должны почувствовать повышение и должны быть спокойны и спокойно работать», — подчеркнул глава региона.