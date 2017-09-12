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19:38 (мск), источник: ТАСС

Минфин США: представители банков КНДР работают в РФ вопреки решениям СБ ООН

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Представители банков КНДР по-прежнему работают на территории России вопреки санкциям, введенным в отношении Пхеньяна Советом Безопасности ООН. Это утверждал во вторник помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.

«Российские компании продолжают оказывать поддержку Северной Корее. Банковские представители КНДР действуют в России, вопиющим образом игнорируя те самые резолюции, за которые Россия голосовала в ООН», — заявил представитель американского минфина, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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Одновременно Биллингсли, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, признал, что, «безусловно, Китаю и России надо воздать должное за поддержку принятия последней резолюции Совета Безопасности» ООН по КНДР. Этот документ был одобрен СБ ООН в понедельник вечером.

Как напомнил сотрудник минфина США, его ведомство летом расширило свои списки иностранных компаний, против которых Вашингтон применяет односторонние ограничительные меры за предполагаемое ведение дел с Пхеньяном, включив в эти перечни в том числе российские компании «Гефест» и «Ардис-подшипник».

По версии Биллингсли, этот шаг был сделан минфином США в связи с тем, что упомянутые российские фирмы оказывали «поддержку напрямую северокорейским организациям, участвующим в закупках [товаров и услуг] для [программ создания] оружия массового уничтожения и баллистических ракет». «Эта деятельность неприемлема, и мы продолжим действовать против таких оказывающих какую-то поддержку закупочным сетям Северной Кореи организаций и лиц по всему миру, в том числе в России», — отметил Биллингсли.

Он также обвинил российскую «Независимую нефтегазовую компанию» в поставках КНДР топлива на сумму более $1 млн. Вашингтон по этому делу в числе прочего применил односторонние санкции в отношении «трех лиц и двух подставных компаний», участвовавших в перемещении денежных средств через американскую финансовую систему, сказал Биллингсли. Согласно изложенной им информации, американская администрация заморозила в рамках этого эпизода «почти $7 млн, находящихся в банках США и принадлежащих упомянутым организациям и лицам».

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