Минфин США: представители банков КНДР работают в РФ вопреки решениям СБ ООН
ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Представители банков КНДР
ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Представители банков КНДР
«Российские компании продолжают оказывать поддержку Северной Корее. Банковские представители КНДР действуют в России, вопиющим образом игнорируя те самые резолюции, за которые Россия голосовала в ООН», — заявил представитель американского минфина, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
Одновременно Биллингсли, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, признал, что, «безусловно, Китаю и России надо воздать должное за поддержку принятия последней резолюции Совета Безопасности» ООН по КНДР. Этот документ был одобрен СБ ООН в понедельник вечером.
Как напомнил сотрудник минфина США, его ведомство летом расширило свои списки иностранных компаний, против которых Вашингтон применяет односторонние ограничительные меры за предполагаемое ведение дел с Пхеньяном, включив в эти перечни в том числе российские компании «Гефест» и «Ардис-подшипник».
По версии Биллингсли, этот шаг был сделан минфином США в связи с тем, что упомянутые российские фирмы оказывали «поддержку напрямую северокорейским организациям, участвующим в закупках [товаров и услуг] для [программ создания] оружия массового уничтожения и баллистических ракет». «Эта деятельность неприемлема, и мы продолжим действовать против таких оказывающих
Он также обвинил российскую «Независимую нефтегазовую компанию» в поставках КНДР топлива на сумму более $1 млн. Вашингтон по этому делу в числе прочего применил односторонние санкции в отношении «трех лиц и двух подставных компаний», участвовавших в перемещении денежных средств через американскую финансовую систему, сказал Биллингсли. Согласно изложенной им информации, американская администрация заморозила в рамках этого эпизода «почти $7 млн, находящихся в банках США и принадлежащих упомянутым организациям и лицам».