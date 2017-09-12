Путин отправил Шойгу в Дамаск
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнили в Минобороны, генерал армии во вторник, 12 сентября, совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению российского президента Владимира Путина.
Стороны обсудили вопросы военного и
13 августа Сергей Шойгу заявил, что вооруженная сирийская оппозиция должна своими силами бороться с террористами, оказавшимися внутри зон деэскалации.
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории Сирии. Согласно документу, соглашение будет действовать 49 лет. При этом предусмотрено его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон своевременно не уведомит о намерении прекратить действие соглашения.
Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года. По данным ООН, его жертвами стали более 220 тысяч человек.