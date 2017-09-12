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20:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Ярославская оппозиция заподозрила в фальсификации КОИБы

Ярославские отделения КПРФ и «Яблока» попросили Центризбирком (ЦИК) произвести контрольный подсчет голосов на ряде избирательных участков в Ярославле, где 10 сентября прошли выборы в гордуму. Оппозиция подозревает, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) были запрограммированы на победу «Единой России». В облизбиркоме уверяют, что это технически невозможно.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев и лидер отделения «Яблока» Олег Виноградов попросили ЦИК произвести контрольный подсчет голосов на 5% избирательных участков в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции.

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По их мнению, КОИБы, установленные на участках в день голосования 10 сентября, могли быть запрограммированы на победу «Единой России», которая получила 30 из 38 мандатов гордумы. Коммунистов насторожили количество бюллетеней, признанных КОИБами недействительными (до 10% на отдельных участках), и победа кандидатов от партии власти в 18 из 19 одномандатных округов.

Руководство отделений КПРФ и «Яблока» сходится во мнении, что сложившаяся ситуация дискредитирует избирательную систему в преддверии выборов президента РФ и депутатов ярославской облдумы.

«Речь идет не о том, чтобы пересмотреть результаты выборов, а о доверии к избирательной системе в целом как таковой. На мой взгляд, это государственное преступление, и если люди это организуют, то это ведет к Майдану», — заявил экс-депутат гордумы Антон Голицын, которому не удалось переизбраться. Лидер ярославского «Яблока» Олег Виноградов заявил, что накануне дня голосования «почти на всех избирательных участках КОИБы отказались работать», после чего туда были направлены «специалисты, которые перенастроили все эти КОИБы».

По всем округам в муниципалитете КОИБы насчитали победу никому не известным кандидатам «Единой России» с отрывом в два-три раза. Подсчет был совершенно удивительный.
Олег Виноградов
лидер ярославского «Яблока»

В свою очередь, председатель избиркома Ярославской области Олег Захаров заявил «Ъ», что это было стандартное тестирование КОИБов, которое предусмотрено федеральным законом. Тестирование, по словам господина Захарова, проводили специалисты фирмы, обслуживающей КОИБы по госконтракту. Обвинения оппозиции в программировании КОИБов он отверг, заявив, что это «невозможно технически».

Норма о контрольном подсчете голосов, предусмотренная федеральным законодательством, не конкретизирована в областном законе, следовательно, применять эту процедуру можно было по решению ЦИКа и только в день выборов, уточнил господин Захаров.

Александр Тихонов, Ярославль

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