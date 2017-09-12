РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
В соответствии с документом глава миссии будет докладывать о ситуации непосредственно генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
В соответствии с документом глава миссии будет докладывать о ситуации непосредственно генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения. Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, с копией которого удалось ознакомиться кореспонденту ТАСС.
В соответствии с документом, предложенная Миссия ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на
Рекомендации генсека
В случае принятия документа генсеку ООН будет поручено «незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава» будущей миссии, а также ее полномочий. Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы «с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
В проекте резолюции говорится о «полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», а также подчеркивается, что урегулировать конфликт в Донбассе «можно только путем полного выполнения» комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года и одобренного резолюцией Совбеза 2202. В этой связи Россия предложила членам СБ призвать к «полному, всестороннему и последовательному выполнению» минских соглашений, а также согласованию в рамках трехсторонней контактной группы «практических шагов по выполнению договоренностей о разведении сил и средств» от линии соприкосновения.