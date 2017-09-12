«Себе в ущерб разоружаться никто не будет»
Директор департамента МИД РФ об отказе России присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.
Директор департамента МИД РФ об отказе России присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.
В
— В целом идея запретить ядерное оружие звучит здраво и с моральной точки зрения весьма привлекательно. Почему Россия выступает против этого договора?
— Он противоречит национальным интересам России и нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения. Мы всегда подтверждали, что разделяем цель построения безъядерного мира, неоднократно присоединялись к политически обязывающим декларациям на этот счет, но неизменно подчеркивали, что это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и что работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию.
По сути дела, вопрос состоит в том, как и когда освобождаться от ядерных арсеналов, как и когда вводить запрет на ядерное оружие. Наверное, на
— Инициаторы ДЗЯО говорят, что ядерные страны мало делают для разоружения. При этом статья VI ДНЯО (РФ его член) обязывает их стремиться к сокращению ядерных запасов.
— Тезис о том, что для разоружения делается мало, совершенно ложный, по крайней мере в том, что касается России и США, нашего главного партнера в процессе сокращения ядерных арсеналов. На самом деле в этой сфере сделано очень много.
За 30 лет с 1987 года, когда был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Россия и США сократили примерно по 85% своих ядерных арсеналов, то есть в четыре с лишним раза. Кроме того, в рамках односторонних президентских инициатив начала 1990-х годов мы сократили три четверти запасов нестратегического ядерного оружия. Приведу еще две цифры. На обзорных конференциях по выполнению ДНЯО ядерные державы обычно отчитываются о проделанной работе по разоружению. Так вот, на обзорной конференции 2010 года мы сообщили, что у России имеется 3,9 тыс. оперативно развернутых ядерных боезарядов, а уже на следующей конференции, в 2015 году, объявили, что их число сократилось до 1582. То есть всего за пять лет — в два с половиной раза. Разве это «очень медленно» и «мало»? Ведь это огромный труд и большие финансовые затраты.
Поэтому когда нам говорят, что мы чуть ли не саботируем выполнение статьи VI ДНЯО, это обескураживает и представляется как минимум нечестным и беспардонным. В том, что касается России, обязательства выполняются.
Сокращение ядерных арсеналов происходит не в вакууме, а в условиях современного мира, который очень далек от совершенства. Он становится все более турбулентным, конфликтным и непредсказуемым. Поэтому мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения более трезво и реалистично. Себе в ущерб разоружаться никто не будет.
В нынешних условиях ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов несерьезно и даже безответственно. Ядерное оружие объективно является одной из скреп международной безопасности. Это может
— Некоторые эксперты призывают признать Северную Корею ядерной державой, раз уж она обрела такое оружие. Россия на это готова пойти?
— Нет. В ДНЯО четко прописано, что ядерными державами являются только страны, которые произвели и взорвали ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года. Таковых пять — РФ, США, Франция, Англия и Китай. Расширение этого списка противоречило бы ДНЯО и было бы чревато серьезным подрывом режима ядерного нераспространения. Многие участники ДНЯО и за странами пятерки особый статус признают со скрипом, говоря о дискриминации. Если для