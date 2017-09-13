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03:30 (мск), источник: VLADNEWS

​Приморье лидирует по количеству китайских инвестиций

Провинция Хэйлунцзян отдала предпочтение экономике региона.

Источник: Reuters

Китайская провинция Хэйлунцзян вложила в экономику Приморья почти 30% от всех инвестиций в Россию, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Россия и Китай пришли к единому мнению по вопросу модернизации автомобильного пункта пропуска Суйфэньхэ-Пограничный и строительства моста Дуннин-Полтавка.

Также действителен проект Международный транспортный коридор «Приморье-1», по нему идут грузы и пассажирские потоки. Но инфраструктура МТК уже не соответствует необходимым нормам и на данный момент идет ее модернизация. Новый коридор будет иметь четыре полосы, также заключен контракт о строительстве участка до Большого Камня.

«Нам нужно ускорить темпы реализации этих проектов», — сказал первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

Напомним, на увеличение пропускной способности пункта «Пограничный» в бюджете предусмотрено около одного миллиарда рублей.

Отметим, для китайских инвесторов будет разработана специальная памятка на китайском языке о режимах ТОР и СПВ.

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