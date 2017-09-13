Приморье лидирует по количеству китайских инвестиций
Провинция Хэйлунцзян отдала предпочтение экономике региона.
Провинция Хэйлунцзян отдала предпочтение экономике региона.
Китайская провинция Хэйлунцзян вложила в экономику Приморья почти 30% от всех инвестиций в Россию, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на
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Также действителен проект Международный транспортный коридор «Приморье-1», по нему идут грузы и пассажирские потоки. Но инфраструктура МТК уже не соответствует необходимым нормам и на данный момент идет ее модернизация. Новый коридор будет иметь четыре полосы, также заключен контракт о строительстве участка до Большого Камня.
«Нам нужно ускорить темпы реализации этих проектов», — сказал первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.
Напомним, на увеличение пропускной способности пункта «Пограничный» в бюджете предусмотрено около одного миллиарда рублей.
Отметим, для китайских инвесторов будет разработана специальная памятка на китайском языке о режимах ТОР и СПВ.