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03:02 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР полностью отвергла новые санкции Совбеза ООН

КНДР полностью отвергла новые санкции Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление северокорейского МИД опубликовано на сайте государственного новостного агентства ЦТАК.

Источник: Reuters
Пхеньян отвергает незаконную резолюцию Совбеза ООН, в которой наш ракетный пуск назван угрозой международному сообществу и безопасности. Данным документом нас лишили права на самооборону. Это говорит о том, что нам надо быстрее создать мощный импульс в наращивании мощи Северной Кореи для обеспечения суверенитета и права на существование.
МИД Северной Кореи

11 сентября Северная Корея предупредила США, что Вашингтон «столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении Пхеньяна и не прекратит попытки продвинуть в СБ ООН «незаконную резолюцию».

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12 сентября Совет безопасности Всемирной организации единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Так, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призывы к их возобновлению.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

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