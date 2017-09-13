Мэры городов бассейна Японского моря собрались в Приморье
23-я конференция мэров городов бассейна Японского моря прошла в Приморье, сообщает ИА «Deita. ru».
23-я конференция мэров городов бассейна Японского моря прошла в Приморье, сообщает ИА «Deita. ru».
От зарубежных стран региона были представлены города Хуньчунь, Тумэнь, Яньцзи Китайской Народной Республики, Донхэ, Сокчо и Поханг Республики Корея, Саккаиминато Японии. Принимающей стороной выступила администрация Хасанского муниципального района. Темой встречи мэров городов бассейна Японского моря стало развитие международных транспортных коридоров и трансграничного туризма.
Заместитель главы администрации Находки Михаил Петров выступил с докладом о логистических возможностях городского округа и росте экономического потенциала, связанного с реконструкцией существующей портовой, железнодорожной и дорожной инфраструктуры, а также строительством новых ее объектов.
Представители иностранных делегаций во время международной конференции презентовали наиболее яркие туристические объекты и транспортные возможности своих территорий.
По итогам встречи участники конференции подписали меморандум о сотрудничестве. В документе закреплены прозвучавшие в ходе конференции предложения, в том числе о совместном продвижении инвестиционных проектов
Михаил Грач.