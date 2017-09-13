Мэры городов бассейна Японского моря собрались в Приморье

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От зарубежных стран региона были представлены города Хуньчунь, Тумэнь, Яньцзи Китайской Народной Республики, Донхэ, Сокчо и Поханг Республики Корея, Саккаиминато Японии. Принимающей стороной выступила администрация Хасанского муниципального района. Темой встречи мэров городов бассейна Японского моря стало развитие международных транспортных коридоров и трансграничного туризма.

Заместитель главы администрации Находки Михаил Петров выступил с докладом о логистических возможностях городского округа и росте экономического потенциала, связанного с реконструкцией существующей портовой, железнодорожной и дорожной инфраструктуры, а также строительством новых ее объектов.

Представители иностранных делегаций во время международной конференции презентовали наиболее яркие туристические объекты и транспортные возможности своих территорий.

По итогам встречи участники конференции подписали меморандум о сотрудничестве. В документе закреплены прозвучавшие в ходе конференции предложения, в том числе о совместном продвижении инвестиционных проектов городов-участников специализированных выставках и через региональные инвестиционные агентства — сообщает администрация Находки.