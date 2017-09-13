Выборы мэра Красноярска стартовали официально
Городской совет депутатов запустил утвержденную Уставом процедуру.
Городской совет депутатов запустил утвержденную Уставом процедуру.
Начиная с 10 сентября (дата завершения полномочий Эдхама Акбулатова) у Городского совета есть 30 дней для назначения даты проведения конкурса по отбору кандидатур. Затем будет необходимо сформировать комиссию, в которую войдут 5 депутатов и 5 человек назначенных губернатором. Они оценят предложенные кандидатами программы развития города, и варианты реорганизации Администрации Красноярска. Двое, набравших наибольшее количество рейтинговых очков и станут кандидатами на пост мэра. Городской совет тайным голосованием выберет будущего градоначальника. Задача это непростая, поскольку поправленный Устав требует собрать для победы 19 голосов из 36, а в местном парламенте вакантны сразу 6 мест.
По новому законодательству для избрания в мэры кандидату необходимо набрать 19 голосов депутатов. При этом в настоящее время при списочной численности в 36 парламентариев в горсовете остается только 30 депутатов — остальные сложили полномочия по различным причинам.
До сих пор официально о своем намерении баллотироваться на пост мэра заявил только действующий глава Эдхам Акбулатов.