Директором по связям Белого дома назначена экс-модель Хоуп Хикс
28-летняя Хоуп Хикс, исполнявшая обязанности директора по связям с общественностью Белого дома, стала работать в этой должности постоянно.
28-летняя Хоуп Хикс, исполнявшая обязанности директора по связям с общественностью Белого дома, стала работать в этой должности постоянно.
Хикс — давняя помощница Трампа и уже четвертый человек, который назначен на эту должность с момента его избрания президентом США. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в этой роли всего 10 дней.
Ранее Хикс была директором по стратегическим коммуникациям президента, а до того —
В прошлом Хикс работала моделью, в частности у Ральфа Лорена, а позже занимала должность
В качестве директора по связям Белого дома ее главной задачей будет формулирование тех сигналов, которые посылает администрация — хотя и не столь видимым образом, как
Корреспондент
Она самый близкий Трампу человек в его окружении и знает, как он хочет достигать поставленных целей. Это хороший базис для человека, которому предстоит вытягивать связи Трампа с общественностью, считает наш корреспондент.
Предшественники Хикс
Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона.
Репортер опубликовал тирады Скарамуччи.
Прибус и
По словам
Она подчеркнула, что Дональд Трамп также был недоволен поведением Скарамуччи и нашел его разговор с репортером неподобающим для человека на его должности.
В ходе этого телефонного разговора Скарамуччи назвал Райнса Прибуса параноидальным шизофреником и обвинил его в сливе информации журналистам.
Его предшественник Майкл Дабки ушел со своего поста спустя три месяца после назначения. Трамп назначил Дабки в начале марта, чтобы реформировать медиастратегию Белого дома. До этого Дабки занимался
В момент его отставки сообщалось, что Трамп был недоволен имиджем Белого дома на фоне расследования, которое ведется в отношении его предвыборного штаба по подозрению в связях с Кремлем.
Как писало издание Politico, 47-летний Дабки отказался говорить о причинах своей отставки: «Причины моего ухода сугубо личные, но для меня было большой честью служить президенту Трампу и его администрации».
Джейсон Миллер был старшим советником сенатора Теда Круза во время президентской кампании до того, как перешел в стан Трампа на подмогу Хоуп Хикс, которая в основном одна занималась вопросами прессы. Был директором по связям с общественностью временной президентской команды до инаугурации Трампа.