Мой отец и не думал отказываться от голодовки! — сын депутата гордумы Комсомольска Паньков

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 сентября, AmurMedia.

Депутат гордумы Комсомольска-на-Амуре Олег Паньков продолжает голодать в знак протеста против решения городского суда, отправившего его на 25 суток под арест за административное правонарушение. В сетях тем временем множатся комментарии недоброжелателей депутата, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Сообщение о том, что отец отказался от голодовки, просто выдумки! Он продолжает голодать! Пьет воду, читает книги. Мама недавно ходила на свидание, говорит, что выглядит он бодро: расспрашивает обо всем, шутит, попросил принести книги, что мама и сделала. В камере он сидит один, — рассказал Александр Паньков.

Депутат Комсомольска Олег Паньков после ареста за участие в пикете объявил голодовку.

Напомним, на 25 суток административного ареста в камере приемника— распределителя Олег Паньов загремел спустя три дня после того, как принял участие в агитационной акции 6 сентября 2017 года. Акция, пикет и раздача агитлистовок в поддержку кандидата в депутаты гордумы Сергея Наумова, была согласована мэрией Комсомольска-на-Амуре.

Депутат Паньков, по версии полиции, нарушил статью о порядке проведения пикетов, переведя агитацию в иное место, в уведомлении не указанное. А по версии самого депутата, нарушений никаких не было, он воспользовался правом, данным всем гражданам страны статьей 66 Избирательного кодекса РФ.

Однако суд решил иначе, расценив его действия как нарушение порядка проведения публичных мероприятий, причем совершенное второй раз, и вынес решение в соответствии с ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Первый раз, в апреле 2017 года, ему вменили в вину совершение противоправных деяний (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ) при организации и проведении несанкционированного пикета 26 марта 2017 года в поддержку Алексея Навального.

Арест и голодовка Олега Панькова, известного своим оппозиционным настроем, вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях: одни сочувствуют, другие — злорадствуют. А недавно появилась довольно злая сатира, повествующая о том, почему Олег Паньков от голодовки отказался.