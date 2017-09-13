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05:51 (мск), источник: Ведомости

Buzzfeed узнал о представленном Трампу плане Москвы по «полной нормализации отношений»

Кремль разработал амбициозный план, рассчитанный на масштабную перезагрузку отношений с США, пишет Buzzfeed. Это следует из документа, отправленного через одного из российских дипломатов в Белый дом на третьем месяце работы Дональда Трампа в качестве президента США. Фактически предложения исходили от российского лидера Владимира Путина, отмечает издание.

Источник: AP 2017

В письме предлагалось «немедленно» приступить к «полной нормализации отношений» между Россией и США. Уже в апреле тему информационной безопасности предлагалось обсуждить на встрече спецпредставителя российского президента по кибербезопасности Андрея Крутских с американскими коллегами.

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К маю страны могли вести «специальные консультации» по войне в Афганистане, ядерной сделке Ирана, и «ситуации на Украине», а также о денуклеаризации «Корейского полуострова». К моменту встречи Путина и Трампа предполагалось наладить контакты спецслужб, в том числе на уровне глав ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности и Пентагона и их российских коллег. Восстановить предлагалось и другие военные и дипломатические каналы, закрытые при экс-президенте Бараке Обаме.

«Этот документ представляет собой не что иное, как “дорожную карту” для полномасштабной нормализации американо-российских отношений», — прокомментировал инициативу Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям в Фонде Карнеги. Москва допускала, что Трамп может принять решение о молниеносном сближении, не оглядываясь на историю о предполагаемом вмешательстве в выборы.

Российское посольство в Вашингтоне комментировать инициативу отказалось. Также поступили и чиновники Белого Дома и Госдепартамента, не отрицая при этом подлинности документа.

В конце августа новый российский посол в США Анатолий Антонов в интервью «Коммерсанту» также рассказывал, что еще в марте российский МИД передал американской стороне «документ со своими соображениями о возможных шагах по улучшению атмосферы отношений в контексте подготовки президентской встречи». В документе был сделан акцент на темах, представляющих взаимный интерес, — контртеррористическая сфера, «координация усилий России и США востребована в борьбе с другими опасными вызовами, включая наркотрафик, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступления».

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