Зинаида Ким объяснила причину переноса суда: Заболела не я, а мой адвокат

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 сентября, PrimaMedia.

Экс-депутат Думы Владивостока Зинаида Ким рассказала корр. ИА PrimaMedia о причинах переноса судебного заседания по делу о фальсификации избирательных документов в отношении нее. По словам подсудимой, озвученная судом информация о ее болезни является недостоверной, а заседание было перенесено из-за заболевшего адвоката.

Ранее представитель Ленинского районного суда Владивостока сообщила СМИ, что слушание по делу отложено до 20 сентября из-за болезни Зинаиды Ким, которая в настоящее время находится на больничном. Однако, по словам самой подсудимой, это неверно.

— Заболела не я, а мой адвокат. Он не мог прийти в суд, и по этой причине заседание перенесли. А теперь разразились домыслы: что я не пришла, что я больничный купила. Это что ж такое? Я сама была готова явиться в суд, но, естественно, без адвоката не пошла. Что мне там без него делать? Суда я не боюсь. Я спокойна, здорова и к суду готова, — рассказала Ким.

По ее словам, напротив, именно журналисты, опубликовавшие скандальный материал, ставший основанием для возбуждения уголовного дела, не являлись на следственные мероприятия.

При этом, своей пятилетней работой в депутатском кресле она остается довольна. Сейчас Зинаида Ким продолжает свою общественную деятельность. Несмотря на обвинения, отношения с деловым сообществом у нее остались хорошими.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Приморском крае проходили выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Приморского края. По стечению обстоятельств журналисты из Владивостока под видом голосующих стали свидетелями факта возможного подкупа, подвоза и признаков сговора с представителями избирательных участков. За голос им предложили по 500 рублей. Причем весь процесс — от инструктирования молодежи по поводу голосования по чужим открепительным удостоверениям до выдачи бюллетеней — зафиксировали на видео и выложили в Интернет.

Вначале уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов было возбуждено в отношении члена участковой избирательной комиссии № 522 с правом решающего голоса Елены Футиной — именно она приняла от избирателя-журналиста открепительное удостоверение на имя другого человека, выданное другой избирательной комиссией и паспорт, а далее внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавшем лице.