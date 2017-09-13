Куйвашев и Решетников встретятся с Владимиром Путиным

«Губернаторам важно показать, что поддержка со стороны президента сохраняется и не носила сугубо предвыборный характер — им ведь, что называется, “дальше жить” в регионах, — отметил в беседе с изданием вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. — Президенту же важно продемонстрировать, что новые главы регионов входят в его команду. Это — важный символический шаг».