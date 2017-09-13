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06:59 (мск), источник: ЕАН

Куйвашев и Решетников встретятся с Владимиром Путиным

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Прикамья Максим Решетников 20—21 сентября в Москве встретятся с президентом Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Информацию о том, что глава государства примет новых региональных лидеров подтвердил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 10 сентября Куйвашев и Решетников победили на выборах уже в первом туре.

«Губернаторам важно показать, что поддержка со стороны президента сохраняется и не носила сугубо предвыборный характер — им ведь, что называется, “дальше жить” в регионах, — отметил в беседе с изданием вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. — Президенту же важно продемонстрировать, что новые главы регионов входят в его команду. Это — важный символический шаг».

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