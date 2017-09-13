Куйвашев и Решетников встретятся с Владимиром Путиным
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Прикамья Максим Решетников
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Прикамья Максим Решетников
Информацию о том, что глава государства примет новых региональных лидеров подтвердил «Известиям»
Напомним, 10 сентября Куйвашев и Решетников победили на выборах уже в первом туре.
«Губернаторам важно показать, что поддержка со стороны президента сохраняется и не носила сугубо предвыборный характер — им ведь, что называется, “дальше жить” в регионах, — отметил в беседе с изданием