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06:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Демократия на местах: чиновники мэрии Иркутска пошли против Путина

Валерия Кошечкина столкнулась с административным ресурсом на довыборах в Думу Иркутска, несмотря на поддержку ОНФ и «Единой России».

Источник: IrkutskMedia.ru

Довыборы в Думу Иркутска по избирательному округу № 16 прошли с нарушениями и применением административного ресурса. Об этом заявила член ОНФ, кандидат от «Единой России» на дополнительных выборах Валерия Кошечкина. По ее словам, за победителя кампании Евгения Дрокова агитировали его бывшие коллеги — чиновники администрации Иркутска. Об этом свидетельствуют видеозаписи, размещенные в Youtube. Кроме того, в период предварительного голосования были зафиксированы подвозы избирателей к зданию аппарата мэрии города, где проходили досрочные выборы. Несознательные избиратели на видео заявляли, что им посулили честную мзду в обмен на голос за Евгения Дрокова. Как случилось, что муниципальные чиновники осмелились использовать нечестные технологии против линии Владимира Путина, применив административный ресурс в отношении представителя Общероссийского народного фронта, поддержанного партией «Единая Россия» через механизм праймериз, то есть состоящую в организации, основанную лично президентом Российской Федерации, разбирался корр. ИА IrkutskMedia.

Напомним, что экс-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков победил на довыборах в городскую Думу по округу № 16. Он набрал 1135 голосов избирателей из 1490 пришедших на выборы.

Стоит напомнить, что в период муниципальных выборных компаний 2017 года именно партия «Единая Россия» провела митинг «За честные выборы», когда в Шелехове один из кандидатов на пост главы города публично заручился поддержкой губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

К слову, продажа голосов — это злоупотребление избирательным правом, которое карается КоАП. Однако личная выгода для этих избирателей стоит выше закона.

— Дальше — больше. С 6 сентября проходит голосование в ТИКах. В течение четырех дней там голосует по 100 с лишним человек из Копая. Итого на досрочке проголосовал 661 человек. Все за Дрокова. Я не верю в то, что люди делали это сами. Когда я общалась с людьми во дворах, они спрашивали меня: «А вы будете давать нам деньги?» — рассказала Валерия Кошечкина.

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В день выборов избиратели и вовсе начали фотографировать свои избирательные бюллетени. Может и на память, конечно, но есть и другая версия.

— В день голосования — 10 сентября — приходят люди, которые фотографируют бюллетени после голосования, а потом уходят за угол. Вчера мы подали в Следственный комитет заявление вместе с фото— и видеофиксацией, — резюмировала Валерия Кошечкина.

Ознакомиться с другими видеосюжетами на эту тему, так сказать, ради общего развития можно здесь.

Отметим, что ИА IrkutskMedia обратилось за комментарием на эту тему к депутату Государственной Думы от Иркутской области, председателю комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву, в свое время также поддержаномму ОНФ и ЕР. Но он отказался высказывать свое мнение относительно результатов выборов, несмотря на то что в истории затронута основанная президентом организация, членом Центрального штаба и координатором Центра по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза», которой является Николай Николаев.

Мы не утверждаем, что кандидат от основанного президентом Общероссийского народного фронта, обязательно должен был победить, но пока избирательные кампании ведутся такими методами, наша демократия не заслуживает никакого прилагательного, кроме «марионеточная».

Более того, вопрос об участии во всей этой «спецоперации» иркутского градоначальника Дмитрия Бердникова остается открытым, но если предположить, что чиновники действовали без его ведома (что странно, учитывая участие в этой истории его советника Натальи Деньгиной), то это похоже на предательство иркутского мэра его командой на самом высоком уровне.

Ранее ИА IrkutskMedia писало, что довыборы в Думу Иркутска — одна из самых «серых», тихих и неинтересных кампаний этого политического сезона. Однако, учитывая отмену выборов главы города и бурлящую политическую жизнь Иркутской области, даже мизерное перераспределение мандатов в Думе города может кардинальным образом отразиться на развитии сюжетов в этой мыльной опере.

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