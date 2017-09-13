Выборы на 77% обновили депутатский корпус Думы Владивостока

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Дума Владивостока по итогам выборов 10 сентября обновилась на 77%. Только 8 депутатов из прошлого созыва, в большинстве своём представители «Единой России» подтвердили свои полномочия повторно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из 35 депутатов IV созыва Думы Владивостока решение повторно идти на выборы приняли 14 человек, в том числе 10 единороссов, 3 коммуниста и эсер, однако до финишной прямой добрались только 8.

Депутатские полномочия подтвердили 7 членов правящей партии: спикер гордумы Елена Новицкая, Владимир Исаков, Николай Голояд, Евгений Тесленко, Людмила Таран, Станислав Примаченко и Дмитрий Поташев. Кроме того, в новый созыв Думы Владивостока прошёл кандидат от КПРФ Александр Шукевич.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в Думу Владивостока составила 12,65% — число проголосовавших не дотянуло даже до 60 тыс. человек. Участие в выборах принимали 308 кандидатов, в том числе 222 кандидата по спискам и 88 одномандатников.

В единый день голосования 10 сентября за «Единую Россию» во Владивостоке проголосовало 40,15% избирателей, за КПРФ — 22,39%, ЛДПР — 11,79%.