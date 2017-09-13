Губернатор предложил отдавать землю казакам без торгов

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский предложил отдать землю в 15 районах казачьим обществам без торгов, внеся соответствующий законопроект в региональный парламент. Об этом пишет «Тайга. Инфо». Сообщается, что территория уйдет под сельское хозяйство.

Напомним, президент Владимир Путин обязал регионы поддержать казаков. Документы уже приняли в Забайкалье и Новосибирской области.

В документе, опубликованном на сайте Заксобрания, не уточняется общая площадь и точное местонахождение земель. Планируется использовать участки на территории Березовского, Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского, Емельяновского, Енисейского, Ермаковского, Ирбейского, Канского, Курагинского, Манского, Минусинского, Саянского, Сухобузимского и Шушенского районов.

Кроме того, краевые власти хотят проводить госзакупки на проведение казачьих фестивалей и исследований, «направленных на формирование и поддержку духовно-нравственных традиций российского казачества», говорится в законопроекте. Казакам также выделят специальные гранты, а районы и города получат возможность участвовать в конкурсах на получение субсидий из краевого бюджета для «укрепления межнационального и межконфессионального согласия».

Запланированы и меры социальной защиты для казаков, которые участвуют в охране общественного порядка, тушении пожаров и ликвидации ЧС.

«Принятие законопроекта позволит создать благоприятные условия для налаживания плодотворного сотрудничества между казачьими обществами и некоммерческими объединениями казаков, дальнейшего развития культуры и традиций российского казачества, повышения экономической активности казачьих обществ и некоммерческих объединений казаков, в том числе по развитию традиционных форм хозяйствования. Это благоприятно отразится на формировании атмосферы мира и согласия между представителями российского казачества, русскоязычного старожильческого большинства и различных национальностей», — сказано в пояснительной записке.

На поддержку смогут рассчитывать 25 казачьих обществ, самые крупные из которых — Енисейское войсковое и Красноярское отдельское. Кроме того, в регионе зарегистрированы 14 некоммерческих объединений, связанных с казачьими союзами.