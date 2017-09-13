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07:44 (мск), источник: Om1.ru

Вместо Тетянникова вице-мэром Омска станет Капуста

Глава омских единороссов еще не написал заявление на увольнение.

Стало известно, кто заменит главу омского отделения «Единой России» Юрия Тетянникова на посту вице-мэра.

Сам политик, курирующий в городской администрации гостайну и безопасность, выиграл выборы в Горсовет. Он заявил вчера, 12 сентября, что намерен сосредоточиться на парламентской работе.

Как пояснили Om1.ru в мэрии, Тетянников пока не написал заявление об увольнении, и продолжает ходить на работу.

В то же время уже решено, что обязанности вице-мэра Омска вместо него будет исполнять Олег Капуста.

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