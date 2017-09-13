Вместо Тетянникова вице-мэром Омска станет Капуста
Глава омских единороссов еще не написал заявление на увольнение.
Глава омских единороссов еще не написал заявление на увольнение.
Стало известно, кто заменит главу омского отделения «Единой России» Юрия Тетянникова на посту
Сам политик, курирующий в городской администрации гостайну и безопасность, выиграл выборы в Горсовет. Он заявил вчера, 12 сентября, что намерен сосредоточиться на парламентской работе.
Как пояснили Om1.ru в мэрии, Тетянников пока не написал заявление об увольнении, и продолжает ходить на работу.
В то же время уже решено, что обязанности