Вместо Тетянникова вице-мэром Омска станет Капуста

Стало известно, кто заменит главу омского отделения «Единой России» Юрия Тетянникова на посту вице-мэра.

Сам политик, курирующий в городской администрации гостайну и безопасность, выиграл выборы в Горсовет. Он заявил вчера, 12 сентября, что намерен сосредоточиться на парламентской работе.

Как пояснили Om1.ru в мэрии, Тетянников пока не написал заявление об увольнении, и продолжает ходить на работу.