Дума Екатеринбурга «убьет» 34 своих решения

Источник: УралИнформБюро

Дума Екатеринбурга по просьбе мэрии упразднит сразу 34 решения, связанных с правилами землепользования и застройки муниципалитета. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города, передает «Уралинформбюро».

На днях в гордуму был внесен проект решения, разработанный департаментом архитектуры и градостроительства. В документе говорится, что предыдущие решение местного парламента следует упразднить в связи с разработанными и утвержденными министерством строительства Свердловской области новыми «правилами землепользования и застройки Екатеринбурга». Последние были приняты на основании областного закона о перераспределении градостроительных полномочий на региональный уровень.

«Из-за принятого свердловским минстроем приказа, городское законодательство нужно немного скорректировать и привести в соответствие с областным. Мы ожидаем, что депутаты гордумы сделают это в самое ближайшее время», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Между тем, свердловский минстрой подготовил еще одну редакцию правил землепользования Екатеринбурга. Общественные слушания по изменениям градостроительного зонирования отдельных участков запланированы на 31 октября.