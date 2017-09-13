Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Как недосып портит вашу жизнь
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Аксёнов отреагировал на отказ ЕС признать выборы в Крыму - СМИ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
9Празднование Курбан-байрама
08:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

12 кандидатов «Справедливой России» стали депутатами в муниципалитетах Прикамья

ПЕРМЬ, 13 сентября, ФедералПресс. «Справедливая Россия» на прошедших 10 сентября выборах в муниципалитетах получила 12 депутатских мандатов, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе реготделения партии.

В земском собрании Суксунского района партия взяла одно место, также по одному месту получили справедливороссы в гордумах Соликамска, Нытвы, Красновишерска, советах депутатов Кебратского и Купросского сельских поселений.

В советах депутатов Еловского, Степановского и Усть-Березовского сельских поселений у «Справедливой России» — по два мандата.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пострадавший от взрыва газа дом в Новосибирске не будут восстанавливать
Северная Корея прокомментировала новые санкции Совбеза ООН
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
ЦСКА впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с победы
Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь