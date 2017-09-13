12 кандидатов «Справедливой России» стали депутатами в муниципалитетах Прикамья
ПЕРМЬ, 13 сентября, ФедералПресс. «Справедливая Россия» на прошедших 10 сентября выборах в муниципалитетах получила 12 депутатских мандатов, сообщили «ФедералПресс» в
ПЕРМЬ, 13 сентября, ФедералПресс. «Справедливая Россия» на прошедших 10 сентября выборах в муниципалитетах получила 12 депутатских мандатов, сообщили «ФедералПресс» в
В земском собрании Суксунского района партия взяла одно место, также по одному месту получили справедливороссы в гордумах Соликамска, Нытвы, Красновишерска, советах депутатов Кебратского и Купросского сельских поселений.
В советах депутатов Еловского, Степановского и