Российских дипломатов оштрафуют из-за черного дыма над консульством в США

Источник: AP 2017

Черный дым над зданием российского генконсульства в Сан-Франциско был обнаружен 1 сентября, на следующий день после того, как Вашингтон предписал представителям российской дипмиссии покинуть эти помещения. Однако прибывшие на место инцидента пожарные зафиксировали «ложную тревогу» — в здание консульства их не пустили дипломаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже объяснила возникновение черного дыма «мероприятиями по консервации здания».

В Управлении качеством воздуха Сан-Франциско, в свою очередь, теперь сочли, что представители российской дипмиссии сжигали тогда «материал, который сжигать запрещено». «Было ясно, что они [представители российского генконсульства] сжигали не сухую древесину», — заявил Боррманн. Такой вывод, по его словам, в службе сделали в связи с тем, что над зданием было заметно «много черного дыма». «Многие это видели», — добавил пресс-секретарь, заметив, что «из-за плотности и темноты дыма было ясно, что это был какой-то мусор или материал, который сжигать не разрешено».

«Мы выписываем нарушение по сжиганию мусора», — резюмировал Боррманн. В настоящий момент, по его словам, не решено, какую именно сумму штрафа в связи с нарушением наложат на российских дипломатов, однако процесс урегулирования этого дела, как добавил представитель службы, «может занять от нескольких недель до нескольких месяцев».

О решении закрыть российские диппредставительства в трех американских городах Госдепартамент США объявил 31 августа. В заявлении внешнеполитического ведомства тогда подчеркивалось, что к таким действиям Вашингтон прибегнул «в духе паритета, на который ссылалась Россия». Это, как затем пояснили в Госдепе, стало ответом на решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России. Позже во всех этих помещениях прошли обыски.