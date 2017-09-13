Российских дипломатов оштрафуют из-за черного дыма над консульством в США
Управление качеством воздуха в
Управление качеством воздуха в
Черный дым над зданием российского генконсульства в
В Управлении качеством воздуха
«Мы выписываем нарушение по сжиганию мусора», — резюмировал Боррманн. В настоящий момент, по его словам, не решено, какую именно сумму штрафа в связи с нарушением наложат на российских дипломатов, однако процесс урегулирования этого дела, как добавил представитель службы, «может занять от нескольких недель до нескольких месяцев».
О решении закрыть российские диппредставительства в трех американских городах Госдепартамент США объявил 31 августа. В заявлении внешнеполитического ведомства тогда подчеркивалось, что к таким действиям Вашингтон прибегнул «в духе паритета, на который ссылалась Россия». Это, как затем пояснили в Госдепе, стало ответом на решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России. Позже во всех этих помещениях прошли обыски.
В российском МИД на это США обвинили в захвате «находившихся в собственности России» зданий. Осмотр этих помещений в Москве назвали «рейдерским захватом». В Вашингтоне, в свою очередь, действия американских спецслужб в зданиях российских диппредставительств обысками считать отказались. «Как вы сами это называете? Обысками? Это была серьезная деятельность», — заявила 7 сентября в ходе