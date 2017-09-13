Свердловского депутата Госдумы лишили работы
Совет Госдумы перераспределил между другими комитетами вопросы ведения комитета по законодательству и госстроительству, возглавляемого депутатом от Свердловской области Павлом Крашенинниковым.
Совет Госдумы перераспределил между другими комитетами вопросы ведения комитета по законодательству и госстроительству, возглавляемого депутатом от Свердловской области Павлом Крашенинниковым.
По словам самого народного избранника, «перегруз комитета был очевиден, и часть работы нужно было передать коллегам». Как сообщает «Коммерсантъ, перераспределить законопроекты решил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В общей сложности, речь идет о 35 законопроектах и 10 проектах постановлений, которые перейдут от комитета по законодательству другим четырем комитетам: по развитию гражданского общества; по регламенту; по безопасности и по делам семьи, женщин и детей.
По словам Крашенинникова, работа над законопроектами включает «много организационных совещаний — в правительстве, администрации президента».
«Перегруз комитета был очевиден, и поэтому часть работы нужно было передать коллегам», — сказал он.
В частности, комитет по развитию гражданского общества во главе с коммунистом Сергеем Гавриловым будет отвечать за вопросы гражданства, миграции, а также регулирования статуса уполномоченного по правам человека (сейчас этих вопросов касаются 18 внесенных законопроектов). Не менее важные темы отошли и комитету по регламенту, который возглавляет впервые избравшаяся в Госдуму в прошлом году «единоросс» Ольга Савастьянова. Теперь она будет отвечать за корректировку законов «О статусе члена Совета федерации и депутата Госдумы», «О выборах депутатов Госдумы…» и «О парламентском контроле». Также комитет по регламенту будет отвечать за подготовку постановлений «по политическим вопросам». Комитет по безопасности во главе с «единороссом» Василием Пискаревым будет разбирать вопросы исполнительного производства и судебных приставов, а комитет по делам семьи, женщин и детей — опеку и попечительство.
Добавим, что по сведениям издания, перед началом осенней сессии Павел Крашенинников обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным вопрос об увеличении численности аппарата комитета. Однако Володин предпочел перераспределить работу над законопроектами между другими комитетами.