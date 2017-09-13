Свердловского депутата Госдумы лишили работы

В общей сложности, речь идет о 35 законопроектах и 10 проектах постановлений, которые перейдут от комитета по законодательству другим четырем комитетам: по развитию гражданского общества; по регламенту; по безопасности и по делам семьи, женщин и детей.

В частности, комитет по развитию гражданского общества во главе с коммунистом Сергеем Гавриловым будет отвечать за вопросы гражданства, миграции, а также регулирования статуса уполномоченного по правам человека (сейчас этих вопросов касаются 18 внесенных законопроектов). Не менее важные темы отошли и комитету по регламенту, который возглавляет впервые избравшаяся в Госдуму в прошлом году «единоросс» Ольга Савастьянова. Теперь она будет отвечать за корректировку законов «О статусе члена Совета федерации и депутата Госдумы», «О выборах депутатов Госдумы…» и «О парламентском контроле». Также комитет по регламенту будет отвечать за подготовку постановлений «по политическим вопросам». Комитет по безопасности во главе с «единороссом» Василием Пискаревым будет разбирать вопросы исполнительного производства и судебных приставов, а комитет по делам семьи, женщин и детей — опеку и попечительство.