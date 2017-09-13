В Башкирии после прокурорской проверки депутат и глава сельсовета досрочно лишился полномочий

Как сообщает прокуратура РБ, в ходе проверки сотрудники районного надзорного ведомства обнаружили, что в 2007 году глава администрации сельского поселения выдал супруге подложные выписки из похозяйственной книги о принадлежности ей свыше 50 соток земли в деревне Новые Тукмаклы. С помощью официальной бумаги женщина незаконно зарегистрировала два земельных участка в свою собственность.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием служебного положения». В ходе его расследования выявлены еще три факта махинаций с землями общей площадью свыше 90 соток. Сумма причиненного муниципалитету ущерба превысила 900 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав от Совета сельского поселения принять решение о его привлечении к установленной антикоррупционным законодательством ответственности, вплоть до увольнения.