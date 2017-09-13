Челябинский губернатор поручил главам муниципальных образований вовремя закончить подготовку к отопительному сезону

«В случае дальнейшего снижения температуры воздуха необходимо быть готовыми начать подключение социальных объектов и жилых домов к теплу, в том числе ранее намеченного срока. Нужно еще раз проверить нашу готовность и устранить все замечания, которые еще остаются», — подчеркнул Борис Дубровский.

Традиционно отопительный сезон в Челябинской области начинается в конце сентября — начале октября. На сегодняшний день уровень готовности региона к зиме составляет около 97%.

К подаче тепла подготовлено 77,8 из 81,3 миллиона квадратных метров жилья (96%), 4 880 километров тепловых сетей (93%) и 9 950 километров водопроводных сетей (95%).

К работе полностью готовы 737 из 815 котельных, отапливающих жилые дома и социальные объекты.

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До конца сентября Уральским управлением Ростехнадзора будут проводиться внеплановые проверки теплоснабжающих организаций. Всего их запланировано 60.

На сегодняшний день на контроле областных властей остаются работы на трех крупных объектах — это котельная ОАО «Уфалейникель», которая в связи с банкротством предприятия-собственника передана в аренду МУП «Энергетик»; котельная в Троицке (ее запуск запланирован до конца 2017 года), а также новая котельная в поселке Межозерный Верхнеуральского района.

Сегодня руководители муниципалитетов доложили главе региона о выполнении работ. Продолжается замена неэффективных котельных. С 2011 года реконструировано 167 таких объектов, в том числе 3 — в 2017 году.

На сегодняшний день в регионе осталось 53 неэффективных котельных. До конца года планируется заменить 7 из них.

Помимо замены устаревших и изношенных источников теплоснабжения, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина объекты коммунального хозяйства, чье управление было признано неэффективным, должны передаваться в концессию, то есть в управление частных инвесторов.

Также основной проблемой в период подготовки к началу отопительного сезона остается задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы.

Несмотря на то, что за последние пять месяцев, она постепенно снижается, уровень на начало сентября остается значительным — свыше двух миллиардов рублей. Основная сумма задолженности — перед ООО «Новатэк-Челябинске» (свыше одного миллиарда рублей) и перед ПАО «Челябэнергосбыт» (порядка 888 миллионов рублей).

Основной причиной скопившейся задолженности являются долги населения за жилищно-коммунальные услуги. Самая большая сумма образовалась в Локомотивном городском округе, где по поручению губернатора будет разработана схема погашения долгов, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Этот вопрос будет разбираться на специальном совещании.

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