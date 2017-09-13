В крупных городах идет эвакуация из ТЦ, аэропортов и административных зданий из-за анонимных звонков
В Якутске эвакуирован аэропорт
В Якутске эвакуирован аэропорт
«Поступил анонимный звонок на “02” о взрывном устройстве в здании аэровокзала, после чего служба безопасности приняла все необходимые меры по эвакуации пассажиров и сотрудников, все люди выведены на безопасное расстояние», — цитирует ТАСС
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Кроме того, неизвестные сообщили о взрывных устройствах, заложенных в аэропортах Читы и Благовещенска.
Как сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, ложные сообщения о заложенной взрывчатке поступали и в правоохранительные органы Хабаровска. «В сообщениях указывались здание правительства, администрации города, вокзал, торговые центры, городские школы. Во все указанные места выехали экстренные службы, была проведена эвакуация, помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены», — рассказали в УФСБ.
В Саратове по тревоге эвакуировано здание городской администрации и думы. «Прозвучал сигнал эвакуации. Сотрудники администрации города оперативно покинули здание… Полностью здание оцеплено», — рассказали «РИА Новости» в госучреждении.
Напомним, в минувшие два дня в нескольких крупных российских городах
СМИ связали случившееся с проведением армейских учений. Минобороны опровергло свою причастность, а в МЧС заявили, что не располагают информацией о звонках. Правоохранительные органы проверяют версию спланированной атаки с применением средств