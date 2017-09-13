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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В крупных городах идет эвакуация из ТЦ, аэропортов и административных зданий из-за анонимных звонков

В Якутске эвакуирован аэропорт из-за анонимного звонка о взрывном устройстве.

«Поступил анонимный звонок на “02” о взрывном устройстве в здании аэровокзала, после чего служба безопасности приняла все необходимые меры по эвакуации пассажиров и сотрудников, все люди выведены на безопасное расстояние», — цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта. В данный момент проводится обследование здания.

В Петропавловске-Камчатском после анонимных звонков были эвакуированы мэрия и несколько школ краевого центра. В экстренные службы Иркутска также поступают звонки о минировании. «Неизвестные звонят и сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, школах, транспортных предприятиях, в том числе аэропорту. По всем звонкам идут проверки. Пока взрывных устройств не обнаружено», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

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Кроме того, неизвестные сообщили о взрывных устройствах, заложенных в аэропортах Читы и Благовещенска.

Как сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, ложные сообщения о заложенной взрывчатке поступали и в правоохранительные органы Хабаровска. «В сообщениях указывались здание правительства, администрации города, вокзал, торговые центры, городские школы. Во все указанные места выехали экстренные службы, была проведена эвакуация, помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены», — рассказали в УФСБ.

В Саратове по тревоге эвакуировано здание городской администрации и думы. «Прозвучал сигнал эвакуации. Сотрудники администрации города оперативно покинули здание… Полностью здание оцеплено», — рассказали «РИА Новости» в госучреждении.

Напомним, в минувшие два дня в нескольких крупных российских городах из-за анонимных звонков о заложенных бомбах были эвакуированы учебные заведения, торговые центры и административные здания.

СМИ связали случившееся с проведением армейских учений. Минобороны опровергло свою причастность, а в МЧС заявили, что не располагают информацией о звонках. Правоохранительные органы проверяют версию спланированной атаки с применением средств IP-телефонии.

12 комментариевк этой статье
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Комментарии12
Комментарии
12
Михаил Решетников
Как бы такие акции не оказались отвлекающим манёвром перед настоящим терактом.
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