«Единая Россия» вынуждена была отменить свой митинг в Омске из-за угрозы безопасности

Омское региональное отделение партии «Единая Россия» не смогло провести традиционный митинг своих сторонников из-за угрозы терроризма.

По инсайдерской информации, полученной Om1.ru из своих источников, во вторник, 12 сентября, единороссы планировали провести массовое мероприятие в центре Омска и собрать на него тех, кто голосовал за кандидатов от партии на выборах в Омский городской Совет.

Подобные мероприятия проводились по окончании выборов каждый год после официального объявления итогов голосования, на котором сообщалось о безоговорочной победе партии. Но на этот раз пришлось обойтись без флэшмоба.

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Уведомление о проведении митинга было подано заранее в установленные законом сроки, однако организаторам мероприятия было рекомендовано отказаться от его проведения из-за повышенной террористической опасности.



Напомним, что 10 и 11 сентября Омск накрыла волна ложных минирований. На разные объекты звонили неизвестные и сообщали о том, что в зданиях находится взрывчатка. В итоге со всех названных объектов пришлось массово выводить людей. Под эвакуацию попали порядка 50 объектов, среди которых здание мэрии, несколько кинотеатров, крупных торговых центров и школ.

Любопытно, что из мэрии Омска персонал пришлось эвакуировать дважды, так как администрация попала сразу под две волны телефонного терроризма.

Первая эвакуация случилась через несколько часов после окончания выборов депутатов Омского городского совета вечером 10 сентября 2017 года. А вторая на следующий день. В штабе партии факт отмены митинга подтвердили.

Иван Трофимов, руководитель исполкома партии «Единой Россия» в Омске:

— Да, 1 сентября мы подали уведомление о проведении 12 сентября митинга в поддержку партии. Но с учётом неспокойной обстановки, связанной с безопасностью горожан, нам было рекомендовано отменить мероприятие, как мы и сделали.