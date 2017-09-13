Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За собаку ответите: немецкий журнал оскорбил Путина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
В Екатеринбурге эвакуировали поезд «Адлер – Новосибирск»
Российские миллиардеры будут отчитываться Британии о доходах
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Происходит немыслимое» — западный журналист о Сирии
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
9Празднование Курбан-байрама
09:33 (мск), источник: Om1.ru

«Единая Россия» вынуждена была отменить свой митинг в Омске из-за угрозы безопасности

Традиционный флэшмоб, проводившийся каждый год по окончании голосования и объявления безоговорочной победы партии, был отменен в самый последний момент из-за телефонных угроз.

Омское региональное отделение партии «Единая Россия» не смогло провести традиционный митинг своих сторонников из-за угрозы терроризма.

По инсайдерской информации, полученной Om1.ru из своих источников, во вторник, 12 сентября, единороссы планировали провести массовое мероприятие в центре Омска и собрать на него тех, кто голосовал за кандидатов от партии на выборах в Омский городской Совет.

Подобные мероприятия проводились по окончании выборов каждый год после официального объявления итогов голосования, на котором сообщалось о безоговорочной победе партии. Но на этот раз пришлось обойтись без флэшмоба.

Читайте также
Корбут высказался о волне эвакуаций в Омске

Уведомление о проведении митинга было подано заранее в установленные законом сроки, однако организаторам мероприятия было рекомендовано отказаться от его проведения из-за повышенной террористической опасности.

Напомним, что 10 и 11 сентября Омск накрыла волна ложных минирований. На разные объекты звонили неизвестные и сообщали о том, что в зданиях находится взрывчатка. В итоге со всех названных объектов пришлось массово выводить людей. Под эвакуацию попали порядка 50 объектов, среди которых здание мэрии, несколько кинотеатров, крупных торговых центров и школ.
Любопытно, что из мэрии Омска персонал пришлось эвакуировать дважды, так как администрация попала сразу под две волны телефонного терроризма.

Первая эвакуация случилась через несколько часов после окончания выборов депутатов Омского городского совета вечером 10 сентября 2017 года. А вторая на следующий день. В штабе партии факт отмены митинга подтвердили.

Иван Трофимов, руководитель исполкома партии «Единой Россия» в Омске:

 — Да, 1 сентября мы подали уведомление о проведении 12 сентября митинга в поддержку партии. Но с учётом неспокойной обстановки, связанной с безопасностью горожан, нам было рекомендовано отменить мероприятие, как мы и сделали.

Отметим, что из-за массовых сообщений о минировании в городе были отменены и несколько мероприятия регионального Минкульта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Угроза взрыва квартиры в Омске оказалась преувеличенной
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
МИД: договор о запрете ядерного оружия противоречит интересам РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
СМИ узнали о переданном Трампу плане нормализации отношений с РФ
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Удальцова задержали у здания Госдумы и отправили в полицию
Disney перенесла выход девятого эпизода «Звездных войн»
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Красная Ferrari: первые фото нового автомобиля мечты Сколько времени нужно Ferrari, чтобы заменить вполне удачную модель на следующее поколение? Всего 3 года!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь