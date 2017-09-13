Украинские СМИ сообщают об «исчезновении» Саакашвили

«Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы, — говорится в сообщении агентства УНИАН. — Охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако Саакашвили вышел из отеля. Сотрудники отеля отмечают, что политик не возвращался».