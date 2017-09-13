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09:47 (мск), источник: ТАСС

Украинские СМИ сообщают об «исчезновении» Саакашвили

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили «бесследно исчез» из отеля во Львове, где он находился после незаконного пересечения границы страны 10 сентября, сообщают украинские СМИ.

Источник: AP 2017

«Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы, — говорится в сообщении агентства УНИАН. — Охранники Саакашвили уверяли журналистов, что тот никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере отеля во Львове. Однако Саакашвили вышел из отеля. Сотрудники отеля отмечают, что политик не возвращался».

При этом источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не покидал, отмечает агентство.

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