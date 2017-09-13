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10:14 (мск), источник: Sputnik.md

Приднестровье и РФ продолжат торговое сотрудничество

Приднестровская делегация побывала с визитом в Московской области, российские коллеги высказали готовность к сотрудничеству в разных областях.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 13 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Торгово-промышленные палаты (ТПП) Приднестровья и РФ подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии. Об этом сообщили в правительстве Приднестровья по итогам визита приднестровской делегации в Московскую область. В рамках поездки прошли встречи с представителями местного правительства, ряда министерств и ведомств, учреждений.

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«Первоочередными задачами были расширение горизонтов взаимовыгодного сотрудничества с Московской областью, изучение передового опыта тех проектов, которые реализованы либо реализуются в Московской области, расширение торгового сотрудничества между Приднестровьем и Российской Федерацией», — рассказала вице-премьер по вопросам финансов Татьяна Кирова.

В рамках визита приднестровской делегации также представился шанс изучить опыт финансирования школ, учреждений здравоохранения и возможности переложения его в Приднестровье. Приднестровских представителей ознакомили с рядом нововведений. Один из них — Центр содействия строительству.

«Это передовой проект при министерстве строительства. Он начал свою работу в этом году в Московской области. Специалисты этого центра выразили готовность помочь приднестровским коллегам», — отметили в правительстве.

Приднестровская делегация также посетила министерство госуправления.

Там им представили систему государственных услуг и функционирование соответствующего электронного портала.

Ожидается, что ответный визит российской делегации в Приднестровье состоится в ближайшее время.

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