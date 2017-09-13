Приднестровье и РФ продолжат торговое сотрудничество
Приднестровская делегация побывала с визитом в Московской области, российские коллеги высказали готовность к сотрудничеству в разных областях.
Приднестровская делегация побывала с визитом в Московской области, российские коллеги высказали готовность к сотрудничеству в разных областях.
ТИРАСПОЛЬ, 13 сен — Sputnik, Ирина Ляхова.
«Первоочередными задачами были расширение горизонтов взаимовыгодного сотрудничества с Московской областью, изучение передового опыта тех проектов, которые реализованы либо реализуются в Московской области, расширение торгового сотрудничества между Приднестровьем и Российской Федерацией», — рассказала
В рамках визита приднестровской делегации также представился шанс изучить опыт финансирования школ, учреждений здравоохранения и возможности переложения его в Приднестровье. Приднестровских представителей ознакомили с рядом нововведений. Один из них — Центр содействия строительству.
«Это передовой проект при министерстве строительства. Он начал свою работу в этом году в Московской области. Специалисты этого центра выразили готовность помочь приднестровским коллегам», — отметили в правительстве.
Приднестровская делегация также посетила министерство госуправления.
Там им представили систему государственных услуг и функционирование соответствующего электронного портала.
Ожидается, что ответный визит российской делегации в Приднестровье состоится в ближайшее время.