Вложения на Дальнем Востоке вернутся стране сторицей — Юрий Трутнев

Каким будет КПД от заключенных на Восточном экономическом форуме соглашений, когда землю в России можно будет получить онлайн за считанные минуты и что включает в себя второй этап развития Дальнего Востока, вице-премьер правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал в эфире телеканала НТВ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По его словам, деньги, которые направлены на восточные регионы страны, в будущем вернуться стране в многократном размере.

— То, что принято решение президентом РФ поддержать идею комплексного развития, дать поручение правительству найти источники финансирования для этого, определяет развитие региона на многие годы. Каждый инвестиционный контракт и решение имеет свой вес и свое значение. Сложно сейчас выстраивать линейки приоритетов. Мы работаем для того, чтобы лучше люди жили в России. Мы создаем предприятие, потом — инфраструктуру вокруг него, мы создаем условия для жизни людей. Так и развивается любая страна. Я думаю, что мы на верном пути, что мы победим, но препятствия на пути, наверное, какие-то будут, — сказал Юрий Трутнев.