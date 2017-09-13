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10:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вложения на Дальнем Востоке вернутся стране сторицей — Юрий Трутнев

Полпред Президента РФ в ДФО рассказал о втором этапе развития региона.

Каким будет КПД от заключенных на Восточном экономическом форуме соглашений, когда землю в России можно будет получить онлайн за считанные минуты и что включает в себя второй этап развития Дальнего Востока, вице-премьер правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал в эфире телеканала НТВ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По его словам, деньги, которые направлены на восточные регионы страны, в будущем вернуться стране в многократном размере.

 — То, что принято решение президентом РФ поддержать идею комплексного развития, дать поручение правительству найти источники финансирования для этого, определяет развитие региона на многие годы. Каждый инвестиционный контракт и решение имеет свой вес и свое значение. Сложно сейчас выстраивать линейки приоритетов. Мы работаем для того, чтобы лучше люди жили в России. Мы создаем предприятие, потом — инфраструктуру вокруг него, мы создаем условия для жизни людей. Так и развивается любая страна. Я думаю, что мы на верном пути, что мы победим, но препятствия на пути, наверное, какие-то будут, — сказал Юрий Трутнев.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 6—7 сентября во Владивостоке, в рамках деловой программы форума было подписано 217 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 2,5 трлн рублей. ВЭФ-2017 превзошел прошлогодний по всем показателям. Например, если в прошлом году в форуме участвовали 3 500 делегатов, то сейчас собрались свыше 6 тыс человек более чем из 60 стран. Подробно о работе хабаровской делегации в рамках деловой программы ВЭФ рассказывало ИА «Хабаровский край сегодня».


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