Вложения на Дальнем Востоке вернутся стране сторицей — Юрий Трутнев
Полпред Президента РФ в ДФО рассказал о втором этапе развития региона.
Полпред Президента РФ в ДФО рассказал о втором этапе развития региона.
Каким будет КПД от заключенных на Восточном экономическом форуме соглашений, когда землю в России можно будет получить онлайн за считанные минуты и что включает в себя второй этап развития Дальнего Востока,
— То, что принято решение президентом РФ поддержать идею комплексного развития, дать поручение правительству найти источники финансирования для этого, определяет развитие региона на многие годы. Каждый инвестиционный контракт и решение имеет свой вес и свое значение. Сложно сейчас выстраивать линейки приоритетов. Мы работаем для того, чтобы лучше люди жили в России. Мы создаем предприятие, потом — инфраструктуру вокруг него, мы создаем условия для жизни людей. Так и развивается любая страна. Я думаю, что мы на верном пути, что мы победим, но препятствия на пути, наверное,
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил