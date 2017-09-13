Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем поплатится Россия за западных миротворцев в Донбассе
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Стала известна причина смерти депутата Госдумы Евтушенко
Что будет с рублем к зиме
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Происходит немыслимое» — западный журналист о Сирии
СМИ: 39-летняя Фёдорова делится откровенным фото
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8В Индии простились с Ганешей
10:53 (мск), источник: РИАМО

Власти Москвы предложили установить памятную табличку Немцову в подъезде его дома

РИАМО — 13 сен. Столичные власти предложили разместить табличку в память об убитом политике Борисе Немцове в подъезде его дома, а не на фасаде, чтобы избежать нарушения закона — согласно городскому законодательству мемориальные доски устанавливаются не ранее чем через десять лет после кончины человека, сообщает в среду «Интерфакс».

Источник: Агентство «Москва»

«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», — приводятся в сообщении слова представителя столичной администрации.

По словам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, табличку, посвященную Немцову, должны были демонтировать, так как ее установили самовольно с нарушением городского законодательства.

Читайте также
В Москве демонтировали мемориальную табличку Борису Немцову

Он отметил, что это не касается личности, которой посвящена мемориальная доска, — вице-мэр напомнил о том, что ранее была демонтирована табличка в память о Людмиле Гурченко, которая также была размещена с нарушением.

В соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее чем через десять лет после смерти человека, которому посвящена табличка. На зданиях, где работал этот человек, мемориальную доску можно установить по решению комиссии по увековечиванию памяти не ранее чем через два года.

Мемориальная доска памяти Бориса Немцова появилась на стене его дома в Москве 7 сентября. В столичном департаменте культурного наследия назвали появление доски беззаконием и отметили, что потребуют ее убрать. Через некоторое время активисты националистического движения SERB сняли табличку с дома политика в Климентовском переулке.

Сопредседатель движения «Солидарность», соратник Немцова Илья Яшин заявил, что памятную табличку в память о политике установят заново.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Мемориальная доска Немцову провисела лишь 5 дней
Во время загрузки произошла ошибка.
12 сентября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Базовый тариф на эвакуацию автотранспорта в Подмосковье могут снизить почти на 200 рублей
Явка избирателей на выборах в Подмосковье превысила 21%
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
Госдума седьмого созыва открыла осеннюю сессию
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Источник сообщил об обыске в квартире замглавы ФСИН
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
Самые необычные храмы мира (фото)
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
Леди
«На тебя же все смотрят!»: как я отстояла право распоряжаться своей внешностью Журналистка и блогер Саша Митрошина рассуждает о том, должен ли мужчина диктовать женщине, как ей выглядеть.
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь