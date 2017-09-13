Власти Москвы предложили установить памятную табличку Немцову в подъезде его дома

Источник: Агентство «Москва»

«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», — приводятся в сообщении слова представителя столичной администрации.

По словам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, табличку, посвященную Немцову, должны были демонтировать, так как ее установили самовольно с нарушением городского законодательства.

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Он отметил, что это не касается личности, которой посвящена мемориальная доска, — вице-мэр напомнил о том, что ранее была демонтирована табличка в память о Людмиле Гурченко, которая также была размещена с нарушением.

В соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее чем через десять лет после смерти человека, которому посвящена табличка. На зданиях, где работал этот человек, мемориальную доску можно установить по решению комиссии по увековечиванию памяти не ранее чем через два года.

Мемориальная доска памяти Бориса Немцова появилась на стене его дома в Москве 7 сентября. В столичном департаменте культурного наследия назвали появление доски беззаконием и отметили, что потребуют ее убрать. Через некоторое время активисты националистического движения SERB сняли табличку с дома политика в Климентовском переулке.

Сопредседатель движения «Солидарность», соратник Немцова Илья Яшин заявил, что памятную табличку в память о политике установят заново.