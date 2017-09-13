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10:02 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирской области спецназ подняли по учебной тревоге

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спецназ поднят по тревоге в Новосибирской области в рамках учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отряд спецназа, усиленный подразделениями снайперов и расчетами беспилотников, совершил марш в район сосредоточения. Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в нескольких участках местности. Для их переброски задействуют вертолеты Ми-8 АМТШ.

Группы спецназа отработают десантирование с парашютом с высоты 600 метров на необорудованные площадки, проведут поиск и уничтожение важных военных объектов в тылу условного противника.

Добавляется, что в учениях, которые продлятся до конца недели, задействованы до 500 военнослужащих и более 30 единиц спецтехники.

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