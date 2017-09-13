В Новосибирской области спецназ подняли по учебной тревоге

«Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отряд спецназа, усиленный подразделениями снайперов и расчетами беспилотников, совершил марш в район сосредоточения. Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в нескольких участках местности. Для их переброски задействуют вертолеты Ми-8 АМТШ.

Группы спецназа отработают десантирование с парашютом с высоты 600 метров на необорудованные площадки, проведут поиск и уничтожение важных военных объектов в тылу условного противника.