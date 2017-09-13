В Новосибирской области спецназ подняли по учебной тревоге
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спецназ поднят по тревоге в Новосибирской области в рамках учений, сообщает
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спецназ поднят по тревоге в Новосибирской области в рамках учений, сообщает
«Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отряд спецназа, усиленный подразделениями снайперов и расчетами беспилотников, совершил марш в район сосредоточения. Военнослужащие выполнят
Группы спецназа отработают десантирование с парашютом с высоты 600 метров на необорудованные площадки, проведут поиск и уничтожение важных военных объектов в тылу условного противника.
Добавляется, что в учениях, которые продлятся до конца недели, задействованы до 500 военнослужащих и более 30 единиц спецтехники.