Р. Минниханов провел заседание республиканского организационного комитета «Россия-2018»
В совещании принял участие Мэр Казани Ильсур Метшин.
В совещании принял участие Мэр Казани Ильсур Метшин.
(Город Казань KZN.RU, 12 сентября). Заседание республиканского организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу провел сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В работе приняли участие
Рустам Минниханов отметил, что летом этого года Казань, наряду с Москвой,
По словам Президента РТ, была проведена масштабная и слаженная работа в период подготовки мероприятий и в дни проведения матчей. Все ответственные службы выполнили свои задачи на самом высоком уровне, подчеркнул Рустам Минниханов, однако в 2018 году Татарстану предстоит принять турнир совсем другого уровня. «Мы не должны расслабляться, а напротив следует отмечать слабые места, которые присутствовали в нашей работе и устранить их», — обратился Рустам Минниханов к участникам совещания.
Далее выступили операционный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Дмитрий Годунов, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов и Мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает