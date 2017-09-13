Р. Минниханов провел заседание республиканского организационного комитета «Россия-2018»

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 12 сентября). Заседание республиканского организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу провел сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, операционный директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Дмитрий Годунов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров, руководители республиканских министерств и ведомств РТ.

Рустам Минниханов отметил, что летом этого года Казань, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, впервые приняла у себя матчи Кубка конфедераций. «Это была уникальная возможность увидеть серьезный мировой футбол. В целом мы по итогам Кубка получили положительные отзывы как со стороны ФИФА и стран-участниц, так и от болельщиков, приехавших в наш город из разных стран», — сказал он.

По словам Президента РТ, была проведена масштабная и слаженная работа в период подготовки мероприятий и в дни проведения матчей. Все ответственные службы выполнили свои задачи на самом высоком уровне, подчеркнул Рустам Минниханов, однако в 2018 году Татарстану предстоит принять турнир совсем другого уровня. «Мы не должны расслабляться, а напротив следует отмечать слабые места, которые присутствовали в нашей работе и устранить их», — обратился Рустам Минниханов к участникам совещания.