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11:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Павловск посетила делегация из Италии

Журналисты и туроператоры обсудили развитие двустороннего туризма.

Источник: РИА "Воронеж"

Делегация из Италии посетила Павловск в рамках официальной поездки в Воронежскую область в понедельник, 11 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель направления «Ваш гид» группы компаний федерации туризма в Воронеже Максим Струков в среду, 13 сентября.

В состав делегации вошли журналисты ведущих издательских агентств, представители турфирм, профессор римского университета Тор Вергата и представитель Ростуризма. Группа в сопровождении гида и переводчика прибыла в Павловск с целью изучения потенциальных туристических объектов. Гости побывали в Белогорском мужском монастыре, куда добирались на катере по Дону. Затем совершили обзорную экскурсию по Павловску. Туристов впечатлил Преображенский собор с уникальной колокольней и часами. Там они задержались дольше всего. Как отметила представитель одного из туроператоров Елена Грегори, Павловск — это красивая маленькая русская провинция.

— Он совсем не похож на Италию! Город, который вполне может быть интересен итальянским туристам. Мы еще мало видели, но пока нам все нравится. У вас красивая природа, развитое сельское хозяйство, рядом река Дон. Для итальянцев Дон связан со второй Мировой войной и альпийскими стрелками, которые воевали вблизи Павловска, — отметила Елена Грегори.

Во время экскурсии некоторые члены группы назвали историческую часть Павловска из-за его архитектуры «маленьким Петербургом».

Гостям в городе понравилось не все. Координатор группы Екатерина Санкина покритиковала внешние виды зданий в исторической части Павловска.

— Приведите в порядок фасады, сделайте их красивыми, замените некоторые заборы (это должен делать собственник здания), чтобы люди шли, прогуливались и видели красоту. Ведь вы имеете уникальные улицы с купеческими домами. Повесьте на каждый фасад табличку со справкой на русском и английском языках. И к вам будут приезжать иностранные туристы, — пояснила Екатерина.

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