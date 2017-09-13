Павловск посетила делегация из Италии
Журналисты и туроператоры обсудили развитие двустороннего туризма.
Журналисты и туроператоры обсудили развитие двустороннего туризма.
Делегация из Италии посетила Павловск в рамках официальной поездки в Воронежскую область в понедельник, 11 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель направления «Ваш гид» группы компаний федерации туризма в Воронеже Максим Струков в среду, 13 сентября.
В состав делегации вошли журналисты ведущих издательских агентств, представители турфирм, профессор римского университета Тор Вергата и представитель Ростуризма. Группа в сопровождении гида и переводчика прибыла в Павловск с целью изучения потенциальных туристических объектов. Гости побывали в Белогорском мужском монастыре, куда добирались на катере по Дону. Затем совершили обзорную экскурсию по Павловску. Туристов впечатлил Преображенский собор с уникальной колокольней и часами. Там они задержались дольше всего. Как отметила представитель одного из туроператоров Елена Грегори, Павловск — это красивая маленькая русская провинция.
— Он совсем не похож на Италию! Город, который вполне может быть интересен итальянским туристам. Мы еще мало видели, но пока нам все нравится. У вас красивая природа, развитое сельское хозяйство, рядом река Дон. Для итальянцев Дон связан со второй Мировой войной и альпийскими стрелками, которые воевали вблизи Павловска, — отметила Елена Грегори.
Во время экскурсии некоторые члены группы назвали историческую часть Павловска
Гостям в городе понравилось не все. Координатор группы Екатерина Санкина покритиковала внешние виды зданий в исторической части Павловска.
— Приведите в порядок фасады, сделайте их красивыми, замените некоторые заборы (это должен делать собственник здания), чтобы люди шли, прогуливались и видели красоту. Ведь вы имеете уникальные улицы с купеческими домами. Повесьте на каждый фасад табличку со справкой на русском и английском языках. И к вам будут приезжать иностранные туристы, — пояснила Екатерина.