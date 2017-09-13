Городецкий поручил разработать новую программу по трудоустройству инвалидов

По словам министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игоря Шмидта, в регионе проживают 193 гражданина с инвалидностью, 60 тысяч из которых находятся в трудоспособном возрасте. Работают из них 27% — 16,5 тысяч человек.

Также он отметил, что для обеспечения инвалидов хорошими условиями труда, места их занятости обеспечены парковочными местами, пандусами и входными зонами. Также обустроены санузлы и кнопки вызова персонала.

Граждане, которые не могут прийти в центр занятости, могут получить помощь по трудоустройству на дому.

В этом году центры занятости обеспечили работой 65 тысяч человек. Также работодатели готовы обеспечить еще 12 тысяч рабочих мест. В счет установленной квоты на сегодня работают 7523 гражданина с инвалидностью.