Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обиженный Соловьев высмеял Урганта за шутку о "соловьином помете"
Названа главная причина смерти во время секса
Взятка или премия: о чем говорят документы суда над Улюкаевым
Посольство РФ требует извинений от журнала за оскорбление Путина
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
«Происходит немыслимое» — западные СМИ о Сирии
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8В Индии простились с Ганешей
10:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Городецкий поручил разработать новую программу по трудоустройству инвалидов

НОВОСИБИРСК, 13 сентября, ФедералПресс. Губернатор Новосибирской области поручил специалистам министерства труда и социального развития разработать региональную программу по сопровождению инвалидов при трудоустройстве. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

По словам министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игоря Шмидта, в регионе проживают 193 гражданина с инвалидностью, 60 тысяч из которых находятся в трудоспособном возрасте. Работают из них 27% — 16,5 тысяч человек.

Также он отметил, что для обеспечения инвалидов хорошими условиями труда, места их занятости обеспечены парковочными местами, пандусами и входными зонами. Также обустроены санузлы и кнопки вызова персонала.

Граждане, которые не могут прийти в центр занятости, могут получить помощь по трудоустройству на дому.

В этом году центры занятости обеспечили работой 65 тысяч человек. Также работодатели готовы обеспечить еще 12 тысяч рабочих мест. В счет установленной квоты на сегодня работают 7523 гражданина с инвалидностью.

«Задача областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления — социализация граждан с инвалидностью, в том числе обеспечение их трудовой занятости. В связи с этим даю поручение главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области принять меры по активизации трудоустройства граждан с инвалидностью трудоспособного возраста, проживающих в районах и городах Новосибирской области, в том числе на квотируемые рабочие места и в организации бюджетной сферы. Министерству труда и социального развития Новосибирской области- разработать самостоятельную региональную программу по сопровождению инвалидов при трудоустройстве, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций», — отметил губернатор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярске откроется 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов
В крупных городах России эвакуируют ТЦ и аэропорты
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Российских дипломатов оштрафуют за черный дым над консульством
Госдума седьмого созыва открыла осеннюю сессию
WADA: Недоступность Родченкова повлияла на завершение следствия
Источник сообщил об обыске в квартире замглавы ФСИН
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Власти Смольного выступили за отмену долевого строительства
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Леди
«На тебя же все смотрят!»: как я отстояла право распоряжаться своей внешностью Журналистка и блогер Саша Митрошина рассуждает о том, должен ли мужчина диктовать женщине, как ей выглядеть.
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь