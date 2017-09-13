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10:59 (мск), источник: NewsKo

Новый состав краевого правительства объявят 18 сентября

Как стало известно «Новому компаньону», 18 сентября будет официально объявлен новый состав правительства Пермского края. Через два дня, 20 сентября, состоится первое заседание нового состава кабмина.

Напомним, о грядущих кадровых перестановках в краевом кабмине стало известно ещё в начале сентября. Среди претендентов «на выход» назывались министр культуры Галина Кокоулина, место которой вероятнее всего займёт её заместитель Александр Протасевич, вице-премьер инфраструктурного блока Владимир Рыбакин, вице-премьер социального блока Татьяна Абдуллина, которую, по нашим источникам сменит замминистра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, и министр образования и науки Раиса Кассина.

Кроме того, уже стало известно о том, что министр здравоохранения Вадим Плотников останется на прежнем месте, так как его новый заместитель Михаил Мальцев, по данным нашего источника, в понедельник, 11 сентября, отказался от должности министра.

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