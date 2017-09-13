Новый состав краевого правительства объявят 18 сентября

Напомним, о грядущих кадровых перестановках в краевом кабмине стало известно ещё в начале сентября. Среди претендентов «на выход» назывались министр культуры Галина Кокоулина, место которой вероятнее всего займёт её заместитель Александр Протасевич, вице-премьер инфраструктурного блока Владимир Рыбакин, вице-премьер социального блока Татьяна Абдуллина, которую, по нашим источникам сменит замминистра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, и министр образования и науки Раиса Кассина.

Кроме того, уже стало известно о том, что министр здравоохранения Вадим Плотников останется на прежнем месте, так как его новый заместитель Михаил Мальцев, по данным нашего источника, в понедельник, 11 сентября, отказался от должности министра.