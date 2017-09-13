Почётным гражданином Воронежа стал ректор медуниверситета Игорь Есауленко
Второй претендент Александр Цапин снял свою кандидатуру в самый последний момент.
Второй претендент Александр Цапин снял свою кандидатуру в самый последний момент.
Почётным гражданином Воронежа стал ректор Воронежского медуниверситета имени Бурденко Игорь Есауленко. Такое решение депутаты городской думы приняли в среду, 13 сентября.
Претендентами на высокое звание до последнего дня считались непосредственно Игорь Есауленко и бывший глава администрации Воронежской области Александр Цапин. Кандидатуру последнего раскритиковали общественники, спровоцировав в Воронеже скандал. В итоге в день заседания гордумы Александр Цапин написал заявление с просьбой не рассматривать его кандидатуру. Фамилию Цапина исключили из бюллетеней для голосования, оставив в списках шесть кандидатов:
Иван Безгин, музыкант и композитор, член Российского союза
За Есауленко проголосовали 26 депутатов из 29. Остальные претенденты на высокое звание набрали от 0 до 2 голосов.
Ранее общественники направили председателю гордумы письмо с критикой выбора членов Общественной палаты и попросили депутатов «в виде исключения» вынести на голосование кандидатуру Ивана Безгина. Авторы указали, что у Цапина и Есауленко есть «неплохой административный ресурс», так как они — «люди, облечённые властью». На скандал обратил внимание и губернатор. Алексей Гордеев на встрече с председателем городской думы Владимиром Ходыревым порекомендовал прислушиваться к мнению общественности и консультироваться с экспертным сообществом.