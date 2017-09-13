Почётным гражданином Воронежа стал ректор медуниверситета Игорь Есауленко

Источник: Reuters

Почётным гражданином Воронежа стал ректор Воронежского медуниверситета имени Бурденко Игорь Есауленко. Такое решение депутаты городской думы приняли в среду, 13 сентября.

Претендентами на высокое звание до последнего дня считались непосредственно Игорь Есауленко и бывший глава администрации Воронежской области Александр Цапин. Кандидатуру последнего раскритиковали общественники, спровоцировав в Воронеже скандал. В итоге в день заседания гордумы Александр Цапин написал заявление с просьбой не рассматривать его кандидатуру. Фамилию Цапина исключили из бюллетеней для голосования, оставив в списках шесть кандидатов:

Иван Безгин, музыкант и композитор, член Российского союза мастеров-художников и реставраторов музыкальных инструментов, мастер по изготовлению гитар. Сергей Валюхов, генеральный директор ОАО «Турбонасос», профессор ВГТУ, ветеран космонавтики России. Виталий Ермолаев, генерал-майор, участник операции «Анадырь» на Кубе во время Карибского кризиса, экс-начальник Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники и Воронежского гарнизона. Игорь Есауленко, ректор Воронежского госуниверситета им. Бурденко. Александр Лапин, глава редакционно-издательского холдинга Центрального Черноземья РФ «Евразия-плюс-Воронеж», учредитель издательского дома «Свободная пресса». Юрий Чернов, профессор кафедры клинической фармакологии медуниверситета, заслуженный врач России.

За Есауленко проголосовали 26 депутатов из 29. Остальные претенденты на высокое звание набрали от 0 до 2 голосов.