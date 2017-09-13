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11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдума открыла осеннюю сессию

Госдума седьмого созыва в среду, 13 сентября, открыла вторую в своей истории осеннюю сессию. Трансляция пленарного заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Открывая пленарку, спикер Думы Вячеслав Володин напомнил, что осенняя сессия продлится всего несколько месяцев (с сентября по декабрь — прим. «Ленты.ру»). «Эти месяцы очень ответственны для нас», — подчеркнул он.

Парламентарий выделил несколько основных приоритетов в работе депутатов на этот период. «Прежде всего, реализация законодательного обеспечения послания президента (Федеральному Собранию)», — сказал Володин. В числе основных задач Госдумы на осеннюю сессию он также назвал рассмотрение проекта бюджета и повышение качества законотворчества.

В первоочередном порядке народным избранникам, по предварительным данным, предстоит рассмотреть около 130 законопроектов, сообщил журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. Большая часть из этих документов была инициирована кабмином, приводит его слова ТАСС.

Госдума и Совет Федерации закрыли весеннюю сессию в конце июля. Депутаты вернулись к работе в сентябре, перед открытием новой сессии они отправились в регионы для общения с избирателями.

Госдума открыла осеннюю сессию
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11:42 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Александр Борбоев
Это шкуру, не убитого медведя поделили...?
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