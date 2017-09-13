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11:40 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев поздравил коллег с победой на губернаторских выборах

Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил коллег, которые по итогам Единого дня голосования победили на выборах глав субъектов РФ.

Поздравительные телеграммы направлены в адрес 16 избранных глав регионов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что подавляющим большинством голосов жители регионов России, где проходили выборы губернаторов, продемонстрировали свое доверие выбранному курсу. Итоги выборов также показали, что избиратели видят в своих губернаторах признанных лидеров, компетентных руководителей, профессионалов, способных решать самые сложные, комплексные задачи.

Обращаясь к своему коллеге — главе Пермского края Максиму Решетникову, Евгений Куйвашев подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество Свердловской области со своим регионом-соседом.

«Вы хорошо знаете Пермский край, его высокий потенциал и возможности роста. Уверен, что благодаря вашему опыту, целеустремленности, компетентности, лидерским качествам, вы сумеете создать необходимые условия для дальнейшего роста экономики и социальной сферы, укрепления гражданского общества, повышения качества жизни людей. Надеюсь на дальнейшее развитие нашего давнего партнерства и реализацию взаимовыгодных проектов между Пермским краем и Свердловской областью», — отметил Евгений Куйвашев.

Также глава Среднего Урала поздравил Дмитрия Овсянникова с победой на выборах губернатора Севастополя. Напомним, после воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией Свердловская область в числе первых регионов подписала соглашение о сотрудничестве с этим городом федерального значения. По словам Евгения Куйвашева, несмотря на различие в климате и часовых поясах, Севастополь и Средний Урал имеют много общего. Это схожий характер — крепкий, боевой, неуступчивый, общая история, общее отношение к жизни, основанное на служении Отечеству, защите России.

Евгений Куйвашев также направил поздравления в адрес главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, с которым Свердловскую область связывают тесные связи не только в сфере межрегионального сотрудничества, но и в рамках взаимодействия власти и институтов гражданского общества. Как известно, ранее Александр Бречалов неоднократно посещал Средний Урал, будучи секретарем Общественной палаты РФ и сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Глава Свердловской области пожелал всем новоизбранным губернаторам успехов, побед и свершений, а также мира, благополучия и процветания всем жителям субъектов Российской Федерации.

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