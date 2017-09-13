Прокуратура требует допросить в суде омского губернатора Назарова

Накануне в Первомайском районном суде по делу бывших министров Олега Илюшина и Риты Фоминой адвокат Евгений Забуга предложил огласить показания губернатора Омской области Виктора Назарова. Глава региона проходил по делу как свидетель и давал показания следователям. Подсудимый Илюшин ранее заявил, что авансы «Мостовику», за которые его судят, он давал по просьбе губернатора.

Как пишет «БК55», Назарову дважды присылали повестку на заседание. Один раз он не пришёл, потому что был в командировке. Во второй раз — на торжественном мероприятии вручал ключи от школьных автобусов. Адвокат Илюшина Забуга предложил: раз губернатору его плотный график не позволяет явиться на допрос лично, то следует зачитать в суде его показания на предварительном следствии «в связи с чрезвычайными обстоятельствами, препятствующими явке в суд».

Главная новость по теме Губернатор Назаров не собирается выступать на процессе с Илюшиным и Фоминой.

Но прокурор Дмитрий Казанник активно воспротивился. Он заявил, что у стороны обвинения есть ряд существенных вопросов, которые необходимо разъяснить в суде. Судья Елена Штокаленко согласилась с доводами прокурора и отказала стороне защиты в удовлетворении ходатайства.