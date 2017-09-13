Депутат Госдумы: В Крыму разрешат анонимайзеры
Для полуострова сделали исключение
Для полуострова сделали исключение
В Крыму и Севастополе разрешат использовать анонимайзеры и VPN после ноября 2017 года. Федеральные власти пошли навстречу крымчанам, которые в условиях санкционного режима вынуждены пользоваться такими серверами. Об этом «Комсомольской правде» -Крым сообщил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования анонимайзеров — так называют серверы, с помощью которых можно обойти блокировку запрещенных сайтов. Согласно закону, используемые россиянами
— Крымчане
Именно поэтому люди закупают в
— Однако зайти на сайты этих магазинов из Крыма можно только через анонимайзер, иначе страница сразу же блокируется, это касается ресурсов не только дальнего зарубежья, но и ближнего, — подчеркивает депутат.
«Запрет VPN погубит
Кроме того, по его словам,
— А ведь это высококлассные профессионалы, которые живут в Крыму, тратят деньги и, надо сказать, немалые. У них здесь семьи, недвижимость и, получается, мы сами их выгоняем со своей территории, — возмущен Дмитрий Белик. — Кроме того, в Крыму достаточно много моряков, работающих по контракту в иностранных компаниях. Даже для того, чтобы зайти на сайт
Аномайзерам на полуострове быть!
Чтобы не допустить социальной напряженности на полуострове, Дмитрий Белик несколько недель назад обратился в Минкомсвязи РФ, чтобы разрешить на территории полуострова использовать столь необходимые анонимайзеры. Федеральное министерство пошло навстречу крымчанам.
По словам Дмитрия Белика, основное решение принято: для Крыма будет определен список разрешенных анонимайзеров. Сейчас предстоит работа по составлению этого списка.
— Я рад, что к проблемам людей, проживающих в Крыму, служащие министерства связи, в том числе и руководители, отнеслись с чуткостью и пониманием, а не как это часто бывает с формализмом и никому не нужной «суконной принципиальностью». Я бы даже сказал, что мои земляки полностью поддерживают идею — в Крыму анонимайзерам быть, — заключил депутат Госдумы РФ.