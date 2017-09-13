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11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы: В Крыму разрешат анонимайзеры

Для полуострова сделали исключение из-за санкций, вынуждающих крымчан повсеместно пользоваться VPN-серверами.

В Крыму и Севастополе разрешат использовать анонимайзеры и VPN после ноября 2017 года. Федеральные власти пошли навстречу крымчанам, которые в условиях санкционного режима вынуждены пользоваться такими серверами. Об этом «Комсомольской правде» -Крым сообщил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования анонимайзеров — так называют серверы, с помощью которых можно обойти блокировку запрещенных сайтов. Согласно закону, используемые россиянами VPN-сервисы и браузеры типа Tor должны ограничивать доступ к противоправному контенту, иначе они будут заблокированы на территории России. Закон о запрете анонимайзеров вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

По словам Дмитрия Белика запрет анонимайзеров будет безболезненным для подавляющего большинства россиян, но жители Крыма сильно пострадают от него.

— Крымчане по-прежнему остаются в сложной ситуации. Блокада со стороны Запада дает свои плоды, и это отражается на крымских ценах. Фактически, мы сейчас один из самых дорогих регионов России, а средние зарплаты — как в самых бедных областях. Зачастую отечественные товары, которые попадают на полуостров, стоят в разы дороже иностранных. А семья, у которой суммарный доход меньше 30 тысяч, живущая в регионе, где персики стоят дороже, чем в Москве, а минералка в два раза дороже, чем на Таманском полуострове, вынуждена экономить на всем, — пояснил Дмитрий Белик.

Именно поэтому люди закупают в онлайн-магазинах предметы первой необходимости, одежду и многое другое по значительно более низким ценам, чем на территории полуострова даже с учетом доставки, продолжает депутат Госдумы.

— Однако зайти на сайты этих магазинов из Крыма можно только через анонимайзер, иначе страница сразу же блокируется, это касается ресурсов не только дальнего зарубежья, но и ближнего, — подчеркивает депутат.

«Запрет VPN погубит IT-сферу в Крыму».

Кроме того, по его словам, IT-сфера, которая до 2014 года успешно в Крыму развивалась, на сегодняшний день ушла в подполье. Запрет анонимайзеров на территории полуострова, фактически, вынудит специалистов IT-сферы перебраться в другие регионы.

— А ведь это высококлассные профессионалы, которые живут в Крыму, тратят деньги и, надо сказать, немалые. У них здесь семьи, недвижимость и, получается, мы сами их выгоняем со своей территории, — возмущен Дмитрий Белик. — Кроме того, в Крыму достаточно много моряков, работающих по контракту в иностранных компаниях. Даже для того, чтобы зайти на сайт какой-нибудь иностранной судоходной компании, приходится использовать анонимайзер, иначе заполнить анкету для получения контракта на работу будет просто невозможно. Почему же мы, фактически, душим своих людей, которые итак находятся не в самой лучшей ситуации?

Аномайзерам на полуострове быть!

Чтобы не допустить социальной напряженности на полуострове, Дмитрий Белик несколько недель назад обратился в Минкомсвязи РФ, чтобы разрешить на территории полуострова использовать столь необходимые анонимайзеры. Федеральное министерство пошло навстречу крымчанам.

По словам Дмитрия Белика, основное решение принято: для Крыма будет определен список разрешенных анонимайзеров. Сейчас предстоит работа по составлению этого списка.

— Я рад, что к проблемам людей, проживающих в Крыму, служащие министерства связи, в том числе и руководители, отнеслись с чуткостью и пониманием, а не как это часто бывает с формализмом и никому не нужной «суконной принципиальностью». Я бы даже сказал, что мои земляки полностью поддерживают идею — в Крыму анонимайзерам быть, — заключил депутат Госдумы РФ.

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